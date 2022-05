Voci, lettere e “fake news”: a Barasso il figlio dell’ex sindaco Braida fuori dalla maggioranza

Lunga lettera dell’attuale primo cittadino Lorenzo Di Renzo Scolari che spiega la situazione “calda” nel suo Comune che ha portato all’estromissione dalla maggioranza di Nicola Braida, eletto nella lista “La Voce di Barasso”

In questi giorni l’amministrazione comunale, gli uffici ed io in prima persona siamo stati impegnati a seguire attacchi di natura politica che non ci hanno appassionato ma che anzi ci hanno distolti dalle reali necessità del Comune e dei barassesi.

A inizio mese è stata protocollata in Comune una lettera sottoscritta da una decina di cittadini avente come primo firmatario il sig. Antonio Andrea Braida (ex sindaco di Barasso, ndr). In tale lettera si faceva riferimento a presunte “particolari e costanti pressioni da parte di attività finalizzate alla speculazione edilizia”.

Insinuazione davvero grave e preoccupante per la quale io in qualità di sindaco, l’assessore all’urbanistica Architetto Roberto Bonelli e il responsabile dell’Ufficio tecnico Geometra Maria Chiara Bonetti, non avendo subito pressione alcuna da chicchessia, abbiamo presentato esposto alla Procura della Repubblica affinché si possa fare luce su queste attività di speculazione operanti sul nostro territorio.

Abbiamo saputo che la raccolta firme è nata sulla base di una fuoriuscita di notizie riservate operata, da ultimo anche a mezzo stampa, dal consigliere comunale Ing. Nicola Braida. Le notizie poi sono state veicolate di persona in persona sostenendo che in zona Parinne fosse già in corso l’edificazione di alcune palazzine residenziali costruite da un fantomatico “potente immobiliarista”.

Molti dei sottoscrittori, avendo parlato direttamente con me e consci del fatto che NIENTE di quanto prospettato CORRISPONDE AL VERO, hanno ritirato la loro adesione alla lettera.

Il consigliere Braida è stato quindi invitato dal sottoscritto, dalla vicesindaco Ilaria Ossola, dall’assessore Roberto Bonelli, dal capogruppo Walter Pizzi e dai consiglieri comunali Alessandro Calcagnile, Silvia Di Canto e Stefano Vanini, a lasciare il gruppo di maggioranza non sussistendo più il rapporto di trasparenza e fiducia indispensabile per lavorare in modo compatto e celere per i prossimi anni. Non corrisponde pertanto al vero che sia stato Braida per primo a manifestare l’intenzione di uscire dalla maggioranza, bensì si è trattato di una scelta condivisa da tutto il Gruppo de “La VOCE di Barasso”.

Gli amministratori comunali, prima che verso la propria famiglia, hanno precisi e inderogabili doveri di segretezza nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, non possono e non devono essere mai violati. Al di là di questo aspetto deontologicamente e professionalmente indiscutibile, le notizie veicolate dal consigliere Braida sono state mistificate e manovrate da altri per realizzare un mero ma preciso attacco politico. Per quanto concerne la questione vera e propria che a questo punto ritengo i cittadini debbano sapere, preciso quanto segue. Come da sempre avviene, ogni cittadino ha la facoltà ed il diritto di richiedere informazioni – NON delle richieste – alla propria amministrazione comunale riguardo alle questioni più varie. Il fatto che la maggioranza consiliare sia stata da me e dalla giunta comunale resa edotta di alcune specifiche proposte verbali rappresenta solo ed unicamente un PRECISO CAMBIO DI INDIRIZZO. La mia amministrazione si è contraddistinta in questi mesi per un deciso cambio di passo rispetto al passato in termini di ascolto, vicinanza e confronto con i barassesi. Allo stesso modo, in totale rottura con l’amministrazione precedente, i miei consiglieri comunali sono parte attiva dell’azione amministrativa e sono costantemente aggiornati su ogni novità.

A Nicola Braida chiedo: mi accusi per un eccesso di confronto democratico all’interno della nostra maggioranza? Tutto ciò che viene presentato ai consiglieri va discusso, migliorato, approfondito ed anche eventualmente cassato. Ti rammento che durante la riunione di maggioranza alla quale alludi, tu NON hai MAI espresso un parere né in un senso né nell’altro.

Trovo inoltre pittoresco e contraddittorio che un consigliere comunale di quarant’anni riporti a suo padre informazioni riservate con la scusa di tutelare un verde che, purtroppo, negli anni passati è stato duramente ridimensionato dallo stesso e che solo grazie a Provincia di Varese ha visto tutelate le zone non urbanizzate della parte alta di via Cassini al confine con il Parco Regionale Campo dei Fiori. Ad oggi non esiste nessuna variante al Piano di Governo del Territorio né esiste una necessità di qualsivoglia variazione; non esiste da parte della nostra amministrazione comunale la volontà di aumentare il consumo del suolo e, per essere ancora più precisi e chiari, non esiste alcuna richiesta ufficiale in tal senso. Con queste fake news tu hai messo in discussione anche la credibilità di rispettabili cittadini che, come altri e non meno di altri, hanno legittimamente chiesto informazioni relativamente alle proprie proprietà.

Tengo infine a rivolgermi direttamente al Sig. Antonio Andrea Braida esprimendogli tutto il mio rammarico per la scelta politica intrapresa, sin dalla mia candidatura, di rappresentare la vera minoranza a Barasso. Scelta che posso dedurre sia nata dal fatto che ci siamo dimostrati autonomi ed indipendenti rispetto al passato e dal fatto che le sue richieste relative alla composizione della giunta comunale da me nominata non sono state da me né prese in considerazione né tanto meno accolte. Confermo quindi a chiare lettere la mia totale fiducia al vicesindaco Ossola e all’assessore Bonelli e invito l’ex Sindaco Braida a fermare queste inutili perdite di tempo che danneggiano solo ed unicamente l’attività amministrativa.

Il sindaco di Barasso

Lorenzo Di Renzo Scolari