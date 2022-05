Volontari alla Giornata del Verde Pulito: a Busto Arsizio lasciati soli, a Magnago coccolati

Giornata del verde pulito a Busto Arsizio e a Magnago, lo stesso gruppo, due trattamenti diversi. Nota polemica di Legambiente Bustoverde nei confronti dell’amministrazione comunale di Busto per come ha organizzato la Giornata del Verde Pulito che si è svolta domenica.

Ecco il racconto che ne fanno alcuni dei volontari che hanno partecipato, sulla pagina facebook dell’associazione:

Siccome ci riteniamo cittadini attivi, concreti e partecipanti, abbiamo accettato l’invito della amministrazione di Busto a partecipare alla pulizia di aree verdi. Le indicazioni del Comune erano di pulire via dell’industria, ma lì non abbiamo trovato granché . In una via laterale, invece, abbiamo trovato un boschetto molto sporco. Tantissimi rifiuti che non abbiamo fatto in tempo a togliere completamente. Con noi c’erano gli attivissimi ragazzi di#stradepulite e qualche aderente del #circololaudatosi oltre ad alcuni rappresentanti della #protezionecivile con l’avv. Mattei Arpiselli. Peccato che nessun assessore o consigliere comunale o regionale si sia unito a noi nelle attività di pulizia. Alleghiamo foto dei rifiuti e del gruppo che ha pulito, dimostrando di tenere alla pulizia non solo delle strade, ma anche dell’aria (foto con cartello contro l’inceneritore!).

Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla giornata del verde pulito di Magnago. Organizzatissima accoglienza con un banchetto in cui hanno raccolto i dati dei partecipanti per l’assicurazione e hanno distribuito sacchetti, guanti e acqua.

Gli assessori hanno raccolto rifiuti con noi e ci hanno offerto, alla fine della sudata raccolta, succo di frutta, acqua fresca e biscotti. Complimenti a Magnago!