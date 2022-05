Volontari della Protezione civile in cattedra per un giorno alla Galilei di Avigno

È stata una mattinata di lezioni speciale quella dello scorso mercoledì 25 maggio alla primaria Galilei (IC Varese 3). Gli alunni delle classi terza e quarta della scuola elementare di Avigno hanno infatti partecipato a una lezione originale per temi, pratica e insegnanti dato che in cattedra sono saliti alcuni volontari della Protezione Civile : Valentina Licata, Luca Campiotti, Francesco Spinelli, Giovanni Tartaglia e Paolo De Robertis insieme a Biagina Palmieri (referente della Protezione civile del Comune di Varese) e al geologo Paolo Pozzi.

I bambini grazie ai racconti dei volontari e del geologo hanno trattato un tema tanto sensibile quanto delicato, anche per la città di Varese e il quartiere di Avigno in particolare: “Prevenzione ed emergenza Acqua”.

Le varie attività svolte dei volontari della Protezione Civile hanno suscitato così tanto interesse nei bambini che al termine della lezione hanno domandato a loro come poter diventare, in futuro, volontari della Protezione Civile.