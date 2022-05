Volti noti e candidati nuovi: ecco la squadra che sostiene Monica Maestroni a Bardello

È solo “Insieme per Bardello” a candidarsi alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Si tratta, in realtà, di un mandato a tempo, giusto sei mesi prima che si insedi il commissario straordinario chiamato a traghettare il comune verso il nuovo ente che nascerà dalla fusione di tre realtà.

L’appuntamento, però, non è di poco conto: sei mesi sono ancora importanti per portare a compimento progetti o avviarne nuovi con bandi che potrebbero farsi avanti.

È l’essenzialità dell’azione di amministrazione ad aver convinto Monica Maestroni a candidarsi: « È importante dare una guida al paese e voglio portare avanti tutti i progetti e le l’idee che Insieme per Bardello ha sviluppato. Il nostro programma è quasi del tutto concluso. Ciò che è rimasto incompiuto è stato a causa del Covid. Due anni difficilissimi dove siamo stati chiamati a supportare le famiglie e i cittadini in difficoltà. I nostri fiori all’occhiello sono le scuole dell’infanzia e primaria. Prima con Calvi e poi con l’attuale amministrazione sono stati investiti oltre 200.000 euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza antincendio. Abbiamo rifatto anche tutto il controsoffitro e i bagni. Ora siamo in graduatoria per l’efficientemente energetico con un progetto da 750.000 euro. Dobbiamo essere pronti a presentare il progetto in caso di accettazione del progetto. C’è bisogno di un’amministrazione operativa. Per questo occorre che i cittadini vadano alle urne per esprimersi”

La squadra che sostiene Monica Maestroni è composta da volti noti ma anche da elementi nuovi.

Ecco la squadra:

Monica Maestroni

Candidata Sindaco, nata a Varese nel 1972, madre di due figlie, vive a Bardello dal 2001. Diplomata in segretaria d’azienda e servizi amministrativi. Ha lavorato come impiegata presso Whirlpool EMEA S.p.A. per 31 anni, ricoprendo diversi ruoli. Da un anno ha deciso di lasciare l’azienda per dedicarsi, oltre che alla famiglia, alla politica. Volontaria e segretaria nella Protezione Civile di Bardello. Nell’attuale maggioranza è Capogruppo, Assessore con delega alla cultura e Vicesindaco dell’amministrazione uscente.

Luciano Puggioni

Sindaco uscente, nato nel 1954, diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri, vive a Bardello dal 2005. Ha lavorato come dipendente in una ditta commerciale di ingrosso materiale elettrico, poi come libero professionista in amministrazione e gestione beni immobili e ora è pensionato.

Iolanda Maria Ossola

Nata a Varese nel 1975. Residente a Bardello dalla nascita. Moglie e mamma di due bambini. Ha conseguito la laurea magistrale in Lettere moderne e attualmente è Direttore di Area nella provincia di Como di un primario istituto di credito. Nell’attuale maggioranza ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco e ora è Consigliere uscente con delega all’istruzione. Nonostante lavori in un ambito differente dalla sua formazione umanistica, coltiva da sempre la sua passione per la letteratura.

Stefano Selvini

Nato a Milano nel 1972, residente a Bardello dal 2005. Papà di due figli. Laureato in economia, ha lavorato in contesti multinazionali per 20 anni, per poi diventare Coach e Trainer in ambito aziendale. Crede nello sviluppo del potenziale umano e in ambienti dove il benessere del singolo si accompagni con quello della collettività. Ha deciso di impegnarsi in ambito amministrativo anche perché suo nonno è stato il primo Sindaco di Bardello.

Natalia Campagnoli

Nata a Milano nel 1953. È residente da 15 anni a Bardello. Ha lavorato come funzionario all’INPS di Varese fino al pensionamento nel 2017. Da 8 anni, ma particolarmente da pensionata, ha iniziato a dedicarsi quale volontaria all’attività di consulenza previdenziale e fiscale gratuita per i Cittadini. Dall’ottobre 2014 è Amministratore della Scuola d’Infanzia Salvatore Sala di Bardello e nel marzo 2017 ne è stata nominata Presidente, carica recentemente riconfermata. Consigliere uscente con delega ai Servizi Sociali.

Francesca Principi

Nata a Varese nel 1992, vive a Bardello. Diplomata come ragioniera perito commerciale, ha in programma in futuro di terminare gli studi universitari. Dal 2017 ricopre il ruolo di Responsabile Vendite presso l’azienda metalmeccanica B.D.G. El Srl di Bardello. Coltiva la passione per la lettura, l’alimentazione sana e la storia contemporanea; è cofondatrice della biblioteca “BibliUnione”. Consigliere uscente di maggioranza con delega alle politiche giovanili e sport.

Alessio Furiga

Nato a Varese nel 1991, abita a Bardello da sempre. Conseguita la laurea magistrale in Comunicazione, effettuando l’ultimo anno accademico in Belgio, inizia a maturare esperienze lavorative in diversi settori. Da circa 2 anni ricopre il ruolo di responsabile di filiale presso un ufficio che si occupa di risorse umane a Varese. Amante della natura e appassionato di sport, gioca nella squadra dilettantistica di calcio a Bregano. Co-fondatore del progetto BibliUnione.

Daniele Ferrò

Nato a Varese nel 1973, vive a Bardello dal 2006, sposato con Ilaria e papà di Tobia. Si è laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di Avvocato. È stato Consigliere comunale a Brebbia per 12 anni dove, per 5 anni, è stato anche Assessore con delega al Bilancio, Personale e Programmazione. Dal 2012 è Consigliere d’amministrazione e Vicepresidente dell’Asilo Salvatore Sala di Bardello.

Domenico La Mantia

Nato a Varese nel 1971. Vive a Bardello da 17 anni con la moglie e il figlio. Diplomato come tecnico industrie meccaniche, è responsabile tecnico aziendale nel settore automotive da anni. È Consigliere uscente di maggioranza con delega ai rapporti con le associazioni. Si è appassionato alle attività svolte dalle associazioni con cui ha stretto legami in questi otto anni di amministrazione, in particolare con la Protezione Civile e per le iniziative sociali.

Francesca Tetteroo

Nata a Milano il 18 febbraio 1994, vive a Bardello da quando ha compiuto un mese, nella storica villa che, dal 1936, è passata, di generazione in generazione, fino ad arrivare alla famiglia Casati: per questa ragione è molto legata alla storia di questo paese. Diplomata in marketing e tecnico commerciale delle vendite, lavora a tempo pieno con le più importanti agenzie pubblicitarie. Volontaria della Caritas di Bardello, Bregano e Malgesso dal 2015. Ritiene importante partecipare in modo attivo al miglioramento del paese.

Mario Messina

Nato a Palermo il 10 giugno 1954, vive a Bardello da 60 anni, sposato e padre di due figlie. Ha lavorato 30 anni nel settore dell’abbigliamento e altri 20 anni presso la CebiSwisse. Attualmente pensionato, nel tempo libero svolge attività di volontariato sul territorio con diverse associazioni ed è in particolare membro attivo della Protezione Civile.