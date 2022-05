Weekend di “Raccolta alimentare” con l’Associazione nazionale carabinieri

Seconda edizione della “Raccolta alimentare” organizzata dalla Associazione nazionale carabinieri di Varese. L’appuntamento è per sabato 7, dalle 8 alle 20, e domenica 8 maggio, dalle 9 alle 14, alla Coop di Casbeno (Varese).

Naturalmente si spera di bissare lo straordinario successo della prima edizione che ha portato a una raccolta di 2 tonnellate di cibo. L’elenco di cosa donare comprende: riso e pasta secca, farina, carne e tonno in scatola, olio in pet, pelati e sughi, legumi zucchero, biscotti secchi, caffè e the, latte Uht, marmellata e miele, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, cibo per cani e gatti.

Gli alimenti raccolti saranno distribuiti a 41 famiglie per un totale di 230 persone, tutte residenti a Varese, a cui si sono aggiunti recentemente 4 profughi: un pacco alimentare al mese – e in aggiunta in tutti i casi di emergenza – ritagliato sulle esigenze specifiche di ogni famiglia.

nella foto il presidente dell’Anc Roberto Leonardi nella sede di Varese

L’Associazione nazionale carabinieri di Varese conta ben 210 iscritti, di cui più della metà sono carabinieri in congedo. A completare i ranghi contribuiscono i soci famigliari e simpatizzanti. Per tutte le attività il sodalizio può contare su 45 volontari operativi che per la raccolta alimentare si alterneranno in due squadre. «La loro presenza – spiega il presidente dell’Anc Varese, Roberto Leonardi – è uno stimolo e invoglia gli altri a fare volontariato. All’inizio eravamo in dodici, nei due anni della pandemia siamo cresciuti con il crescere dell’emergenza. Per noi è fondamentale il concetto di rete perché ci permette di intercettare i nuovi poveri e garantire un servizio a persone che, dopo essere cadute in povertà, per pudore non osano chiedere. Dialoghiamo anche con un sindacato perché spesso dietro le nuove povertà c’è la perdita del lavoro ed è importante, quando possibile, attivarsi per un reinserimento».

La sede dell’Anc è in via Romagnosi, nel cuore della Città Giardino, in uno stabile messo a disposizione del Comune e ristrutturato splendidamente dai volontari operativi nel tempo libero. Un punto di riferimento per i cittadini che possono partecipare alle tante attività culturali e sociali promosse dall’associazione. «Spesso i cittadini arrivano nella nostra sede con una spesa da donare – conclude Leonardi – La raccolta alimentare è un progetto che ci sta molto a cuore perché essere di aiuto alle persone bisognose rientra nella funzione sociale dei carabinieri in congedo».