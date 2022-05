XXXVII Festival Chitarristico Internazionale Bustese: concerto di Francesco Dominici Buraccini

La XXXVII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese termina con il concerto di Francesco Dominici Buraccini, che si terrà venerdì 27 maggio alle ore 21.00 presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli.

Nato a Roma nel 1993, si avvicina allo studio dello strumento in giovane età sotto la guida del M° Stefano Traini.

Nel 2014 si diploma presso il ”Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma” con il massimo dei voti e lode nella classe del M° Simonetta Camilletti, cui ha seguito un Master in Prassi Concertistica di II Livello sotto la guida del M° Arturo Tallini. Si è specializzato presso il Conservatorio della Svizzera Italiana nella classe del M° Lorenzo Micheli, dove ha conseguito il Master of Arts in Music Performance ed il Master of Arts in Music Pedagogy.

Ha ricevuto primi premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Nel corso degli anni ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in chitarra e musica da camera con maestri di chiara fama quali: Angelo Gilardino, David Russell, Rolend Dyens, Giulio Tampalini, Alberto Ponce, Arturo Tallini, Aniello Desiderio, Marcin Dylla ed altri.

Ha al suo attivo concerti sia da solista che in formazioni cameristiche, esibendosi in importanti

sale e manifestazioni in Italia ed all’estero. Suona su vari strumenti: una chitarra del liutaio Giovanni Pasqualon del 1957 recentemente donatagli dal Sig. Umberto Uga, una chitarra costruita dal padre nel 2018 ed una chitarra di sua costruzione del 2020.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.