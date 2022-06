24 Ore di Le Mans per Alessio Rovera che difende il primo posto di classe nel mondiale

Dopo il trionfo nel 2021 in classe GTE Am, la squadra formata dal varesino Alessio Rovera, dal danese Nicklas Nielsen e dal francese François Perrodo è stata “respinta” dalle 24 Ore di Le Mans 2022.

Il trio della AF Corse – vettura #83 – ha salvato il salvabile nella propria classe, la LMP2 Pro-Am, vero obiettivo stagionale: Rovera e compagni non sono andati a podio ma il quarto posto è un piazzamento accettabile dopo tutte le peripezie affrontate nell’ultima settimana. E soprattutto, grazie ai due successi di categoria colti a Sebring e Spa, i tre piloti di AF rimangono in testa alla classifica del mondiale WEC seppure con un vantaggio ridotto perché Le Mans è la prova che offre il maggior numero di punti.

La 24 Ore si era aperta con il piede sbagliato perché già in sede di prove libere e di qualifiche la Oreca-Gibson #83 non aveva la giusta velocità e aveva costretto a un super lavoro i tecnici, che avevano dovuto sostituire diverse parti della vettura. L’approccio alla gara è stato migliore ma fin da subito Rovera e soci hanno dovuto affrontare altri guai, alla frizione e addirittura ai pannelli luminosi che identificano le auto nelle ore notturne.

Il pilota varesino è stato comunque autore di stint molto interessanti che avevano contribuito a far risalire la vettura in top 20, ma domenica mattina – a 5 ore dalla fine – Perrodo ha causato un incidente (che ha costretto al ritiro la Corvette, in quel momento leader di classe GTE Pro) sanzionato con uno pit stop di 3′. Un provvedimento giusto (il gentleman francese si è profondamente scusato con compagni e avversari per l’accaduto) che però ha fatto precipitare AF Corse in classifica. Nelle ultime ore il team italiano ha recuperato qualche posizione di Pro-Am salvando la leadership nel WEC.

«Il Pro-Am le cose si stavano mettendo bene, anche se in generale le altre squadre hanno molta più esperienza con questa macchina e su questa pista è un fattore che fa la differenza. Poi gli episodi non ci hanno favorito ma le gare sono anche questo, soprattutto in una corsa massacrante e imprevedibile come Le Mans. Noi non abbiamo mai mollato, neppure di notte: il risultato non è quanto speravamo, ma nel complesso è stata un’esperienza che ci ha messo alla prova. Ogni Le Mans è importante quindi in futuro cercheremo di far fruttare quanto vissuto stavolta».

La classifica assoluta di classe LMP2 è andata al team Jota con la vettura #38 di Gonzalez, Felix da Costa e Stevens ma al secondo posto si è piazzata l’italiana Prema Racing con a bordo il legnanese Lorenzo Colombo, sempre più in luce nella serie iridata insieme a Robert Kubica e Louis Deletraz. In Pro-Am (la classe di Rovera) successo del team Algarve Pro Racing con Allen, Binder e Thomas.

A livello generale la 24 Ore di Le Mans ha premiato ancora il team Toyota GR con una doppietta: prima la #8 di Buemi, Hartley e Hirakawa, seconda la #7 di Conway, Kobayashi e Lopez. Tutto (relativamente) facile per lo squadrone giapponese che in questo WEC aveva finora zoppicato, malissimo Alpine (che pure conserva la testa della classifica) mentre Glickenhaus ha piazzato le sue vetture al terzo e quarto posto. Da Monza, prossima tappa mondiale, ci sarà anche la Peugeot.

Nelle classi GT, vittoria di Porsche (con Gimmi Bruni, Lietz e Macowiecki) a livello Pro dopo l’eliminazione già citata di Corvette e dopo un grande duello con la Ferrari AF Corse di Pier Guidi, Calado e Serra, con il Cavallino Rampante evidentemente penalizzato dal BoP. Tra le GTE Am successo infine per Aston Martin e TF Sport con Keating, Chaves e Sorensen.