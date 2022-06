360 donazioni in 45 anni: Avis premia il generoso traguardo dei fratelli Giovanni, Maurizio e Antonio

La donazione di sangue? Un affare di famiglia. Giovanni, Maurizio e Antonio sono stato premiati dall’Avis Medio Verbano di Cittiglio per un importante traguardo. Tutti e tre, dopo 45 anni da associati, hanno raggiunto le 120 donazioni ciascuno.

E L’avis ha voluto con un riconoscimento ufficiale la loro determinazione e generosità: « La salute ci ha assistito, L’ AVIS Medioverbano di Cittiglio ci ha accolto ed oggi non con non poca emozione eccoci. Non più giovani come quando abbiamo iniziato, ma convinti di aver fatto del nostro meglio per aiutare il nostro prossimo» il commento dei tre fratelli dopo la premiazione che hanno sottolineato il valore di questo gesto: « Donate sangue. Fate bene al prossimo, chiamate l’avis di riferimento e chiedete vedrete che oltre agli altri, farete del bene anche a voi stessi!»