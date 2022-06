A Brebbia musica, giochi e spettacoli per la festa patronale

Sarà un weekend di festa, quello in arrivo a Brebbia in occasione della festa patronale dei santi Pietro e Paolo. La piazza nel cuore Comune del Medio Verbano, dove si trova un vero e proprio gioiello storico culturale come la chiesa romanica risalente al settimo secolo, sarà animata per tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 giugno.

Musica, giochi per bambini e spettacoli, il tutto tra un piatto di fritto misto e un altro a base di polenta grazie alla presenza dello stand gastronomico che ogni giorno proporrà un menù differente dal precedente.

A dare il via alle danza, venerdì 24 (21:30), sarà il concerto musicale all’insegna dei pionieri del prog; previsto infatti un tributo alle band inglese e italiane che hanno fatto la storia del rock come PFM, Pink Floyd, Led Zeppelin, Orme, Genesis e King Crimson.

Il sabato sarà invece dedicato al più grande dei commediografi: William Shakespeare. Nei giardini di Villa Terzoli andrà in scena, ore 21, l’intramontabile Romeo e Giulietta per la regia e l’interpretazione di Silvia Priori e Roberto Gerboles, in caso di pioggia lo spettacolo, a ingresso gratuito, si terrò all’auditorium della scuola Don Macchi.

Doppio invece l’appuntamento per domenica 26. All’interno della chiesa risuoneranno le note dell’arpa e del violino per un “Viaggio musicale in Europa” mentre nei vicini giardini della Villa Terzoli sarà presente le installazione di Roberto Sala dal nome “Suoni in gioco”, un simpatico e creativo modo di approcciarsi con la musica

«Il “giorno dei Santi” o “festa Patronale” nella sua origine voleva essere giorno di festa, nella quale si cessava dalle attività lavorative per lasciare spazio a momenti di vita spirituale, familiare e sociale – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Magni -. Al centro delle Festa c’era e la Santa Messa e la processione in onore del Santo o Santi Patroni con la quasi totale partecipazione della Comunità. Era un momento di socializzazione che permetteva all’uomo di dare spazio alla spiritualità e alla socialità, attraverso manifestazioni di gioia e di giubilo, interrompendo la monotonia e le preoccupazioni del quotidiano. Proviamo a recuperare quel passato, rendendo possibile la nostra festa del Paese, partecipando numerosi ed impegnandoci a celebrare la memoria dei nostri santi Patroni».