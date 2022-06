A Gerenzano sindaco al lavoro sulla composizione della nuova Giunta comunale

Sono questi giorni intensi per il neo sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli, eletta lo scorso 13 giugno con il 53,98% dei voti espressi.

A stretto giro la nomina della nuova Giunta e la convocazione del primo Consiglio comunale della nuova amministrazione. Si tratta del terzo quinquennio di fila alla guida del paese per il gruppo Insieme e Libertà per Gerenzano: Castagnoli è infatti succeduta a due mandati dell’ex sindaco Ivano Campi.

«In questi giorni ho preso possesso dell’ufficio del sindaco, ho conosciuto un po’ più approfonditamente tutti i dipendi, anche se già li conoscevo – commenta il sindaco Castagnoli -. Mi sono coordinata con alcune figure che potrebbero essere di riferimento, per poi fissare degli incontri per organizzare il lavoro, per dare risposte veloci e certe a tutti».

Il primo cittadino continua: «Per affrontare al meglio questo mandato sto studiando molto, perché quello del sindaco è un ruolo che non conosco e che non ho mai ricoperto. Mi sto documentando sui libri e sto studiando il regolamento del consiglio comunale e lo statuto del Comune, che avevo già letto, ma che non dovevo presidiare come assessore. Oltre a questo c’è il lavoro amministrativo che il sindaco deve fare quotidianamente».

Si attende quindi la convocazione del primo Consiglio comunale, che – come prevede la normativa – dovrà essere disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e dovrà poi tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.