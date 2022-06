A Sesto Calende l’estate porta con sé le prime sagre: cosa fare nel weekend da 17 al 19 giugno

Nel fine settimana che va da venerdì 17 a domenica 19 giugno a Sesto Calende ci si prepara per la festa dei Mulini, una delle sagre più attese del Basso Verbano, che dà il via alle danze all’estate nella città lungo il fiume Ticino e il lago Maggiore.

L’estate sestese inizia rispettando l’appellativo della cosiddetta “bella stagione”, con temperature calde, forse anche troppo – massime previste domenica con 34 gradi – e con giusto qualche minacciosa nuvola al venerdì, ma can che abbia non morde.

Ecco gli appuntamenti tra musica dedicata alle grandi poetesse anglofone, spettacoli per famiglie e il ricco menu a base di alborella, carne e paella proposto dal rione dei Mulini.

DA LUNEDI’ 17 A VENERDI’ 19 GIUGNO

Festa dei Mulini: Al parco di Via Cattaneo torna la festa dei Mulini, storico quartiere che si sviluppa proprio lungo le sponde del “fiume azzurro“. Oltre al già menzionato ricchissimi menù, spazio alla musica degli artisti sestesi insieme a Sesto alle 7: dal Corpo Musicale Giovanni Colombo alle avventure tra piano e sintetizzatore di Lele Pescia, che accompagnerà Rossana Girotto durante lo spettacolo dedicato a Amelia Earhart “Con la A di Aeroplano”.

Scopri il programma completo nell’articolo di VerbanoNews:

SABATO 18 GIUGNO

Ore 11 – in biblioteca arriva Robin Hood – Secondo appuntamento della “seconda stagione” di Respira il Teatro, gli spettacoli nel cortile della biblioteca pensati per bambini e famiglie. Tra attori, costumi e pupazzi, Tiziano Feola e Zenone Benedetto portano in scena le avventure della foresta di Sherwood con lo spettacolo “I guardiani dell’Oca“.

Tutti i dettagli:

DOMENICA 19 GIUGNO

ore 17:30 – Le ballate di Maria Olivero dedicata alle poetesse anglofone – Alla floricoltura Coccetti l’anteprima musicale sarà accompagnata dalla voce di Rossana Girotto. Protagoniste delle canzoni della pianista e compositrice Virginia Woolf, Emily Dickinson e Katherine Mansfield.

Leggi l’articolo completo: