Academy Varese per la storia: oggi la finale scudetto U17

La squadra under 17 dell’Academy Varese Pallacanestro è sulla soglia di un risultato storico: i giovani biancorossi oggi – domenica 26 giugno – disputeranno la finale scudetto per la propria categoria sul campo di Mantova contro la Stella Azzurra Roma.

Il match andrà in scena dalle ore 18 e promette scintille: i laziali sono da anni la società di riferimento per chi fa prevalentemente attività giovanile in Italia (ha appena vinto l’U19) e possono contare su una difesa ad altissima intensità e su lunghi del calibro di Doumbia (2.09) e Zanotti (2.o5). Varese però è imbattuta in questa stagione, ha fatto esperienze internazionali e può contare su giocatori già ai margini della prima squadra come Zhao, Bottelli o Guimdo. (Nella foto: Bortoli)

Nella semifinale di sabato, l’Academy Conforama ha battuto 81-71 la Nutribullet Treviso grazie alle iniziative di Zhao, autore di 24 punti, e di Bottelli (20). La squadra di coach Bizzozi è rimasta in vantaggio fin dal principio, rintuzzando di volta in volta i tentativi di rimonta veneti (Torresani 20) e trovando rimbalzi chiave con Bosso. Poi in attacco, pur con percentuali calate rispetto alla prima metà di gara, Varese ha retto l’urto centrando l’obiettivo.

«Siamo stati bravi a reggere le tensioni e soprattutto, in attacco quanto in difesa a limitare le loro individualità importanti. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra» è la lettura di coach Bizzozi che oggi è atteso a una giornata storica insieme ai suoi ragazzi.

Conforama Varese – Universo Treviso 81-71

(25-14, 43-36, 63-50)

Varese: Bosso 8, Frago 9, Guimdo 16, Bottelli 20, Zhao 24, Bortoli 2, Bellotti, Dall’Omo, Goffi, Golino 2, Coppa, Mele. All. Bizzozi.

WOLDE SUPER IN AZZURRO – Esordio con sconfitta per Gianmarco Pozzecco alla guida della nazionale di basket. A Trieste gli azzurri sono stati battuti 71-90 dalla Slovenia guidata sul campo da Luka Doncic (12 punti); tra i migliori dell’Italia però c’è il varesino Tomas Woldetensae autore di 13 punti, top scorer azzurro e abile anche a rubar palla a Doncic per poi segnare in contropiede. Apparizione in campo anche per l’altro Openjobmetis Guglielmo Caruso.