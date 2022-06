Academy Varese oltre quota 100, battuta la Virtus Bologna

Seconda vittoria consecutiva per l’Academy Varese alle finali nazionali U19 di basket. I giovani biancorossi superano con buon piglio la Virtus Segafredo Bologna (101-89) e superano così il primo turno, quello a gironi, del torneo tricolore.

Il successo sulle “Vu Nere” (quarte ed eliminate dopo la partita) non basta però ai ragazzi di Bizzozi per centrare il primo posto nel gruppo B, andato a Treviso che superò Varese all’esordio e che oggi ha battuto Napoli 86-67 dopo una prima metà di gara equilibrata.

La Conforama quindi dovrà disputare il turno di spareggio per entrare tra le prime otto del torneo: giovedì i biancorossi affronteranno la Lars Salerno con palla a due alle ore 16. Per battere la Virtus, intanto, Varese ha sfoderato il suo attacco migliore capace di valicare quota 100. Ben 6 gli uomini in doppia cifra con l’accoppiata Virginio-Filipovic ancora molto calda 22 punti con 10 rimbalzi per il primo, 21 punti per il secondo.

Bene anche gli altri pezzi pregiati come Zhao (15 con 3/4 da 3), Librizzi (13 con 5 assist e 9 falli subiti) ma anche il lungo Bogunovic e capitan Bongiovanni. Insomma un galoppo interessante in vista della fase a eliminazione diretta dove non si potrà sbagliare, pena il biglietto di ritorno a casa.