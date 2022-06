Accordo tra Gavirate e Città di Varese per far crescere il calcio femminile

Città di Varese e Gavirate Calcio hanno ufficializzato un accordo per crescere nel calcio femminile. Le due società hanno sottoscritto una convenzione per la gestione congiunta del calcio femminile, ovvero una collaborazione vera e propria per creare un polo attrattivo a livello provinciale per le giocatrici di ogni età e livello tecnico.

Nella stagione ormai alle porte, il cui inizio è fissato per il 1 luglio prossimo, la prima squadra femminile del Gavirate parteciperà nuovamente al campionato di Eccellenza, ma la grande novità è che assumerà sin da subito il nome di Città di Varese. A partire dalla stagione 2023/24, accadrà lo stesso anche per la selezione Under19. In concomitanza a questo cambiamento, il Gavirate iscriverà a proprio nome il maggior numero possibile di squadre ai campionati giovanili femminili fino al completamento, stagione dopo stagione, dell’intera filiera agonistica e non-agonistica, precludendo di conseguenza questa possibilità al Città di Varese. L’accordo, per preservare il fine di progettualità e sviluppo, ha durata di cinque stagioni sportive e avrà dunque scadenza il 30 giugno 2027.