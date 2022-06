Affari Grossi Crew alla Festa del Rugby 2022 per il loro primo live

Ad aprire la serata di venerdì della Festa del Rugby 2022 sarà Affari Grossi Crew, gruppo di giovani rapper nato nel 2019.

“Siamo onorati di suonare alla Festa del Rugby in apertura a uno dei più importanti gruppi hip hop della scena varesina e nazionale – raccontano – crediamo che non ci possa essere migliore occasione per sancire il debutto della Affari Grossi Crew dal vivo, che il palco della festa in cui siamo cresciuti e che due anni aspettavamo con ansia”.

InDaCasetta (Shamrock) è il loro primo disco – in uscita oggi, martedì 7 giugno – un progetto “grezzo”, come il capanno degli attrezzi in cui è stato registrato, frutto del lavoro di tre ragazzi che hanno trovato nella musica un linguaggio comune per non arrendersi al disagio e alla noia provinciale: Freddy Groover, colonna portante della crew e main producer, influenzato dal funk anni ’70 e dal DUB Reggae, che è riuscito a imprimere la propria identità nei beat come nelle strofe; Spiz è l’ultimo del gruppo ad aver cominciato a scrivere, ma con le sue rime riesce ad affrontare e approfondire tematiche sociali importanti con una narrazione semplice e coerente; LBR Smo, il membro più imprevedibile della formazione, a distinguerlo è l’attenzione verso la cura del suono per valorizzare al meglio una scrittura dal forte impatto figurativo; e infine Dj Dos, uno dei dj più richiesti della provincia con una vastità di generi e suoni molto rara.

Non ci resta che aspettare che la Festa del Rugby 2022 abbia inizio: venerdì 10 giugno, ore 21, campo Aldo Levi di Giubiano, primo live di Affari Grossi Crew.