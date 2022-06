“Aggiungi un pasto a tavola”, ecco i biglietti vincenti della lotteria

Il 5 giugno 2022, presso il convento delle Suore della Riparazione in Via Luini 9 a Varese, alla presenza di Don Marco Casale, dell’Assessore Roberto Molinari delegato del sindaco di Varese e di alcuni rappresentanti di Associazioni non profit varesine, si è tenuta l’estrazione dei biglietti della Lotteria di Varese per la Solidarietà 2022, abbinata all’evento benefico “Aggiungi un pasto a tavola” del 28 Maggio scorso. Le operazioni di estrazione hanno avuto inizio alle ore 15,00 e sono terminate alle ore 17,00.

Sono stati venduti ben più di 13.700 biglietti della lotteria, un vero successo che ha consentito un incasso di oltre 34.000 euro, che andrà a sommarsi al ricavato della cena solidale del 28 Maggio in Piazza San Vittore e sarà devoluto alle istituzioni che, a Varese, distribuiscono alimenti ai poveri. Parte del ricavato della lotteria, inoltre, ricade sulle Associazioni che hanno contribuito alla vendita dei biglietti (il 50% della loro personale vendita).

In allegato l’elenco dei 146 premi abbinati ai numeri dei biglietti estratti.

I premi potranno essere ritirati presso il Centro Commerciale Le Corti di Varese, Piazza della Repubblica 25, piano – 2 (di fronte alle scale mobili) nelle giornate di mercoledì 8, 15, 22 e 29 giugno negli orari 10,30 – 12,30 e 14,30 – 16,00 giovedì 9, 16, 23 e 30 giugno negli orari 14,30 – 17,00 consegnando il biglietto sorteggiato ed esibendo un documento di identità.

Per il ritiro dei primi 5 premi occorre telefonare al numero 348 3628960 concordando un appuntamento.

Ecco i biglietti estratti dei primi 5 premi:

4403 Soggiorno di una settimana in pensione completa (bevande e viaggio esclusi) per 4 persone presso Resort&SPA Le Dune offerto da Delphina – Badesi (SS)

5225 Quadro offerto da Antonio Pedretti

11290 TV 55 pollici Smart

14854 Iphone X o XS 64GB + cuffie AirPods Pro, offerto da IRIPARO

11232 Gift Card da € 600 offerta da NATURASÌ (Varese)

L’evento AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA e la LOTTERIA DI VARESE PER LA SOLIDARIETÀ sono stati resi possibili grazie a: Associazione FARSI PROSSIMO, titolare dell’evento Alpini Monelli della Motta 50 Associazioni affiliate a VaresèSolidale, Associazione IL BASKET SIAMO NOI, gli allievi dell’Istituto elenco premi e n. estratti okAlberghiero De Filippi. Grazie alla sentita partecipazione di Max Laudadio e dello Chef Franco Aliberti

L’elenco completo dei biglietti