Al Belvedere di Azzate la prima del cortometraggio girato a Varese, gradito l’abito da sera

Al Belvedere di Azzate, martedì 14 giugno 2022 alle ore 21.30 la Pro Loco Azzate organizza con il patrocinio del Comune di Azzate, la proiezione al pubblico per la prima volta del film “Bastava tornare bambini” del giovane regista Alessandro Piga, formato all’Accademia 09. Un corto girato tra Varese, Piazza della Motta, al bar Dna, dal Sacro Monte a Villa Bossi a Bodio Lomnago e le ultime scene in Villa Ghiringhelli ad Azzate. Il regista, in poco meno di trenta minuti, analizza la crisi di coppia con finale a sorpresa.

Il dress code richiesto per l’evento è “abito elegante”. La serata omaggio al film avrà come protagonista principale tutta la troupe che ha partecipato al corto; e proprio dalla balconata che si affaccia sul lago di Varese, verrà proiettato sul grande schermo il film “Bastava tornare bambini”. Una location già sperimentata con il docufilm Antonio Pedretti’s Story” nel settembre 2017.

Ora occasione più speciale per ritrovare, dopo qualche anno difficile per tutti, il gusto di un aperitivo al tramonto sul Belvedere di Azzate grazie alle due attività di street food L’Apetit e Blend4 On the Road, invitate da Pro Loco Azzate per la particolare serata. Si potrà accedere alla piazza a piedi già dalle 17.30 ma le auto dovranno essere parcheggiate all’interno del paese, sul sito proazzate.org le indicazioni dei parcheggi.

La piazza Antonio Ghiringhelli, detta il Belvedere, gode il privilegio d’essere uno dei panorami più suggestivi della provincia di Varese e l’aperitivo con il regista e gli attori del film sarà molto particolare. “Alcune scene sono ambientate ad Azzate – commenta il presidente della Pro Loco Nicola Tucci – Un esempio della grande versatilità e della potenzialità del nostro territorio. L’invito ai giovani talenti è di passare da Azzate e trovare l’ispirazione”.