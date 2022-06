Al borgo del Sacro Monte di Varese l’esposizione di artigiani

Tre le giornate che vedono in programma la manifestazione: il 26 giugno, il 24 luglio e il 28 agosto con esposizione di artigianato e musica per le vie

La seconda edizione di Artigiani in Borgo, rassegna espositiva di artigianato artistico al Sacro Monte di Varese, prende il via il 26 giugno con il primo dei tre eventi in programma all’interno dell’Estate Varesina. Artigiani in Borgo 2022 si svolgerà presso il Borgo di Santa Maria del Monte di Varese, la quarta domenica dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, dalle 10 alle 20.

I banchi espositivi di Artigiani selezionati saranno dislocati lungo l’anello storico della passeggiata pedonale nel borgo in una sorta di mercato diffuso, al fine di invitare i visitatori alla fruizione delle bellezze storiche e artistiche del luogo, nonché delle stesse vie del borgo, naturalmente dotate di fascino e attrattiva.

Lungo il percorso le aree espositive si alterneranno con tappe musicali atte a formare un vero e proprio itinerario sonoro realizzato con l’intervento di diversi musicisti o gruppi musicali che suoneranno “a cappello” in spot d’intrattenimento selezionati sulla passeggiata storica. La musica accorcerà le distanze tra i punti espositivi con l’intento di riportare il pubblico alla fruizione dell’intrattenimento “di strada”.

Realizzata in collaborazione con gli enti associativi che sostengono le attività turistiche del Borgo di Santa Maria del Monte, come gli Amici del Sacro Monte, l’Infopoint del Sacro Monte e l’associazione dei ristoratori le Tavole del Gusto, la rassegna Artigiani in Borgo 2022 – Itinerari sonori si avvale anche del prezioso appoggio della proprietà della location Camponovo, dove verrà allestito un primo punto espositivo di artigianato creativo Mani Maestre e che si affianca alle iniziative già in atto con le Stanze d’Artista e la Creatività dell’Artigiano. Anche l’Emporio del Sacro Monte rappresenta un altro punto focale del percorso espositivo: al suo interno troverà spazio una selezione delle opere creative degli Artigiani in esposizione, oltre al punto informativo turistico specifico per indirizzare i visitatori alla fruizione delle bellezze del borgo.

Il percorso espositivo di artigianato creativo con musiche di strada prosegue dall’Emporio verso la pensilina della stazione della funicolare, passando per l’antico lavatoio, e risale sulla via Sommaruga per raggiungere i Giardini della Memoria. L’itinerario torna verso il centro del borgo passando per il punto panoramico del sagrato del Santuario e attraverso la strada coperta che sbuca alla terrazza sopra il Mosè, dove un altro punto espositivo sarà allestito dagli artigiani di Mani Maestre, a chiudere il percorso ad anello. La mappa del percorso e le informazioni relative saranno disponibili presso i punti espositivi e informativi lungo l’itinerario, a cura dello staff Mani Maestre.

ARTIGIANI IN BORGO 2022 – ITINERARI SONORI

Percorso espositivo di artigianato creativo con musiche di strada

26 GIUGNO – 24 LUGLIO – 28 AGOSTO dalle 10 alle 20

Borgo di Santa Maria del Monte – Sacro Monte di Varese (Patrimonio UNESCO) anello pedonale della passeggiata storica.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’organizzazione all’indirizzo mail: manimaestre@gmail.com e seguendo i profili social di Mani Maestre.