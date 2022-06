Al Casorate sound fest la musica non si ferma

Riprende venerdì 24 e sabato 25 giugno il Casorate sound fest, l’evento ideato dall’associazione genitori di Casorate. Due nuovi appuntamenti in programma per il fine settimana con concerti, musica e una serata dedicata allo gnocco fritto all’area feste di Casorate Sempione in via Roma 100.

Si comincia venerdì 24 giugno con lo stand gastronomico – dove gustare gli gnocchi fritti – e il dj set. Sabato 25 giugno, invece, appuntamento con em>Rock monster, per ballare con la musica dei Magnetika (tributo Metallica), Sugar (tributo System of a down) e Kill your idols (tributo Guns n’ roses).

Per prenotare è necessario mandare un messaggio Whatsapp al numero 3714577273. L’evento servirà a raccogliere fondi per realizzare progetti in ambito scolastico e sociale in collaborazione con l’Istituto comprensivo Arturo Toscanini di Casorate Sempione.