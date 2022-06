Al cinema con i bambini sotto le stelle: Esterno Notte 2022 per le famiglie

Cresce la proposta di Esterno Notte per bambini e famiglie: nel calendario 2022 della rassegna estiva promossa da Filmstudio90 si contano 18 serate adatte ai più piccoli con film di avventura e di animazione capaci di far sognare anche i più grandi nelle magiche serate di cinema all’aperto sotto le stelle. Un’occasione per vivere insieme ai bambini un’esperienza suggestiva, ancor più imperdibile considerando che oltre la metà delle proiezioni a misura di bambino sono a ingresso gratuito.

I film proposti da Esterno Notte alle famiglie per questa estate 2022 saranno proiettati in 13 arene diverse, coinvolgendo Varese ei comuni vicini oltre alle sponde dei laghi Maggiore e Ceresio.

Sono 14 titoli in tutto, alcuni dei quali proposti in replica in diversi comuni come Ainbo – Spirito dell’amazzonia, storia dell’amicizia tra due ragazze che scelgono di difendere la Foresta amazzonica e il suo ambiente incontaminato dall’avanzare di un gruppo di speculatori tra scenari splendidi, coscienza ambientale e un doppiaggio d’eccezione con Luciana Littizzetto, Elio e Ciro Priello dei The Jackal (15 giugno a Porto Ceresio, 1 luglio all’oratorio di Caronno Varesino e 22 luglio a Marchirolo).

Doppia replica invece per Croods 2 – Una nuova era con la famiglia preistorica di anti-eroi più simpatici e divertenti alle prese con con una nuova avventura a confronto con i sapiens o meglio, i superior (sabato 25 giugno a Tradate-Ceppine e il 29 giugno a Porto Ceresio), e anche per Luana – il viaggio alla fine del mondo proiettato a Varese il 9 giugno e in programma il 2 luglio a Gornate Olona.

Sempre a luglio Esterno Notte propone alle famiglie i film Il diritto alla felicità (5 luglio a Cantello), una favola delicata di amicizia senza confini di tempo, lingua e cultura tra un libraio (Remo Girone) e il piccolo Essien, e Abel – il figlio del vento (8 luglio all’auditorium di Cairate), con splendide immagini documentaristiche a raccontare la favolosa amicizia tra un ragazzo e la sua aquila. In programma anche Il ritorno di Mary Poppins (ad Abbiate Guazzone il 9 luglio) e Il Lupo e il Leone (a Varese il 27 luglio), coinvolgente avventura canadese in cui Alma, la protagonista, decide di salvare un cucciolo di leone una piccola lupa, entrambi in difficoltà.

Tra le animazioni invece, sempre a luglio, oltre ad Ainbo di cui sopra, due storie imperdibili: il vincitore del premio Oscar 2022 nella sua categoria Encanto (13 luglio al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona), con i suoi colori accesi e la travolgente colonna sonora ad accompagnare una storia di talenti, immigrazione e cooperazione, e Il piccolo Principe (15 luglio a Morazzone), nella sua trasposizione originale e super attuale di Marke Osborne, capace di far sognare i bambini ed far riflettere i genitori.

Due proiezioni per famiglie sono poi in programma per il 12 agosto, con Dreambuilders – La fabbrica dei sogni (ad Angera), dove la piccola Mina affronta con la magia la nascita di una nuova famiglia e Il viaggio di Arlo, sul difficile ritorno a casa di un piccolo dinosauro che impara ad affrontare le sue più grandi paure.

Sempre ad Agosto, il 13 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi a Varese sarà proiettato Troppo cattivi, nuovissima animazione destinata a ribaltare il destino scontato degli antagonisti di ogni favola che si rispetti e Lightyear – La vera storia di Buzz, sempre a Varese.

A chiudere l’edizione 2022 di Esterno Notte sarà la serata ad ingresso gratuito del 2 settembre a Marchirolo con la proiezione del film Sulle Ali dell’avventura, un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato e tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari.

Per maggiori informazioni sulla rassegna, serate gratuite e location consultare il programma completo su www.filmstudio90.it.