Al circolo Gagarin di Busto Arsizio si presenta il podcast “Not a photographer”

Si terrà giovedì 16 giugno alle 22.00 al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, in via L.Galvani 2, l’evento di lancio del “NOT a Photographer – Podcast”, un progetto di podcasting realizzato e prodotto da studenti del territorio, che hanno intervistato altri studenti, appassionati e giovani professionisti del mondo della fotografia (ospiti dell’Alto Milanese e non solo) parlando sia dei progetti che hanno realizzato che di temi specifici, con toni accessibili anche a chi non ha un background fotografico.

Durante l’evento verrà presentato il progetto e ci sarà un meet & greet con i collaboratori che lo hanno realizzato. Ogni giovedì verrà svelato un episodio. Il Circolo Gagarin (che è partner del progetto) è un circolo ARCI, pertanto l’ingresso è consentito solo a chi è provvisto di tessera ARCI o a chi si tessererà in sede.

Per prenotare un tavolo whatsapp al numero 351 976 3540