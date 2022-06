Al “Franco Ossola” appuntamento con il Trofeo Bosino e il Memorial “Alfredo Speroni”

A Masnago il torneo riservato alla categoria Under 16 articolato su due giorni che vedrà la partecipazione di sei squadre di carattere nazionale, regionale e provinciale

Dopo i tornei riservati alle categorie Under 19 e Under 15, nel prossimo fine settimana il Città di Varese organizza al “Franco Ossola” il Trofeo Bosino – Memorial “Alfredo Speroni” riservato alla categoria Under 16.

Torneo articolato su due giorni che vedrà la partecipazione di sei squadre della categoria Under 16 di carattere nazionale, regionale e provinciale.

Sabato 11 giugno, dalle 14:30, la prima fase articolata su tempi di 30 minuti che vedrà la partecipazione di Lecco, Pro Patria, Pro Vercelli e France Sport mentre domenica entreranno in scena nel tabellone Como e Città di Varese.

IL PROGRAMMA

SABATO 11 GIUGNO

14:30 France Sport-Pro Patria

15:45 Lecco-Pro Vercelli

17:30 Finale 3° posto

18:45 Finale 1° posto

DOMENICA 12 GIUGNO

9:30 Città di Varese-Vincente finale 1° posto sabato

10:45 Como-Perdente finale 1° posto sabato

15:30 Finale 3° posto

17:00 Finale 1° posto

BIGLIETTI E ACCREDITI

Il costo del biglietto per ogni giorno di gara è fissato in 5 euro.