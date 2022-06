Al Lago di Monate qualità dell’acqua ottima: ecco le spiagge migliori

Abbiamo redatto questo elenco consultando i punti di prelievo monitorati sul Portale Acque del Governo. I campionamenti vengono fatti ad inizio stagione e aggiornati durante tutta l’estate. Le acque del Lago di Monate sono quasi sempre eccellenti. Vediamo insieme quali sono i punti interessati e cosa è emerso dalle analisi:

Le acque eccellenti

Ad inizio stagione 2022 si conferma “eccellente” la qualità delle acque della

Spiaggia di Via Marcobi, Travedona Monate

Spiaggia Campeggio di Comabbio, Comabbio

Spiaggia di Osmate, Cadrezzate con Osmate

Spiaggia di Via Lago, Cadrezzate con Osmate

Come per la scorsa stagione, anche la spiaggia di via Lago si aggiudica la sufficienza più che piena, portando a casa un “buona”.

Tutte le spiagge:

Indipendentemente dai punti di campionamento di ATS, che comunque certificano la generale ottima qualità delle acque, ecco tutte le spiagge del Lago di Monate. Ci sono quelle di Travedona Monate (tre per bagnanti, una per cani e un parco pubblico), quelle di Cadrezzate (quattro spiagge attrezzate e un parco pubblico) quelle di Osmate (una spiaggia comunale ballabile e una “spiaggia dei pensieri” al termine di una breve passeggiata) e, infine, quella di Comabbio (la spiaggia parrocchiale attrezzata per pic nic e balneazione).