Al mercato di Luino interviene l’ambulanza per una turista colpita da malore

È caduta a terra battendo violentemente il capo, probabilmente a causa di un malore: una donna di 38 anni turista tedesca è stata soccorsa questa mattina, 29 di giugno da un mezzo di Sos Tre Valli Cunardo che stazionava di servizio allo storico mercato della cittadina lacustre.

La donna era a passeggio col figlio in una carrozzina, il marito, e alcuni parenti quando ha accusato un malore: subito è stata attirata l’attenzione dell’equipaggio presente con un mezzo nella centralissima piazza Garibaldi e l’equipaggio è subito entrato in azione. La donna è stata immobilizzata con collare cervicale e le sono stati presi i parametri vitali. In concerto con la centrale operativa del 118 è stato disposto il ricovero in codice giallo al pronto soccorso di Luino.