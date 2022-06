Al Molina di Varese bambini e anziani creano insieme con “riciclattoli”

Mettere insieme bambini ed anziani, due mondi all’apparenza lontanissimi ma in realtà più vicini che mai creando uno scambio intergenerazionale, diventa una ricchezza per tutti.

Inoltre, la dimensione dello sviluppo sostenibile, cresce visibilmente sia negli stili di vita delle persone sia nel modo di fare azienda. Anche in RSA.

Ecco perché sabato 2 e domenica 3 luglio 2022 presso la Fondazione Molina ci sarà il laboratorio creativo dei “riciclattoli” di Legambiente – Casamatta (Gurone) e l’Università E-Campus.

Il primo weekend di luglio sarà dedicato allo scambio intergenerazionale tra bambini e anziani perché nel cerchio della vita anziani e bambini si ritrovano magicamente e questo ritrovarsi è fonte di benessere per entrambi. Il laboratorio, quindi, si propone di essere un momento in cui bambini e ragazzi, insieme ai genitori e ai nonni, possono riscoprire la propria capacità inventiva e far rinascere anche la nostalgia del passato attraverso un vecchio oggetto, un sasso, un tappo di sughero o un pezzo di legno.

Questo può aprire le porte a un progetto in cui l’età non è una barriera, ma un ponte che fa incontrare e che fa “stare bene” valorizzando l’apprendimento reciproco, migliorando le capacità comunicative, la comprensione, le competenze sociali ma soprattutto l’altruismo e la condivisione, qualità indispensabili nel vivere quotidiano.

L’appuntamento è per sabato 2 luglio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e domenica 3 luglio sempre dalle ore 14.30 alle ore 17.30: sarà possibile scoprire i giochi lungo il parco della Fondazione Molina. Durante i pomeriggi sarà offerta merenda per tutti. L’iniziativa è particolarmente rivolta ai nipoti dei nostri Ospiti residenti, i figli e i nipoti del personale della Fondazione.