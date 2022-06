Al Musical Box di Besozzo con il giornalista musicale Ezio Guaitamacchi

Al Musical Box di Besozzo è in programma un appuntamento di quelli da non perdere: questa sera (venerdì 24 giugno), alle 21, l’ospite è il giornalista musicale Ezio Guaitamacchi con il libro “Storia del Rock”, in versione aggiornata e ampliata. Ospite speciale della serata la cantante Brunella Boschetti. Ingresso libero e gratuito. Lo storico negozio di dischi è in Via XXV Aprile.