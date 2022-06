Al Pala Insubria di Varese la Notte Bianca dello Sport

Venerdì 1° luglio a partire dalle ore 18,00 prenderà ufficialmente il via la Notte Bianca dello Sport Varesino denominata “Sogno di una notte di mezza estate” organizzata dal Cus Insubria all’impianto del Pala Insubria (in via Monte Generoso 59 a Varese). Il palazzetto accoglierà gli appassionati di sport della città di Varese oltre che gli studenti dell’Insubria che potranno così festeggiare la fine della stagione sportiva universitaria in una festa dj- set all’aperto.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di provare gratuitamente le varie strutture del campus universitario e di cimentarsi in alcuni sport quali beach volley, calcetto, ping-pong e anche biliardino.

“Abbiamo deciso di organizzare un’edizione estiva della Notte Bianca dello Sport chiamata Sogno di una notte di mezza estate – ha affermato Eugenio Meschi presidente del Cus Insubria – visto l’enorme successo riscontrato nell’edizione invernale che ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi e studenti, desiderosi di tanto sport dopo il periodo pandemico”.

Gli organizzatori del Cus Insubria, dunque, si aspettano una viva partecipazione alla manifestazione in cui sarà anche possibile degustare un ottimo menù a base di paella e sangria. La serata del 1° luglio si prospetta pertanto ricca di sorprese e divertimento all’insegna dello sport sano, carico di valori da vivere in compagnia del Cus Insubria.

Il presidente Cus Insubria di Varese Eugenio Meschi.