Al palazzetto Tacca di Cassano Magnago è in arrivo la Coppa Lombardia seniores

Cinque squadre maschili lombarde, tra Brescia, Milano e i padroni di casa, gli amaranto di Cassano Magnago, si sfideranno per la coppa di Lombardia

Una giornata dedicata alla pallamano al palazzetto Tacca di Cassano Magnago: domenica 12 giugno è in programma la Coppa Lombardia Seniores Maschile, giunta alla nona edizione. (Foto di Davide Bianchi)

Cinque squadre lombarde si disputeranno la coppa secondo il girone all’italiana: i padroni di casa di Cassano, Ferrarin, Palazzolo, Leno e Cologne.

Ferrarin, team di San Donato Milanese, ha chiuso la stagione 2021-2022 con un terzo posto in serie B. Leno, squadra di Brescia, arriva da una sconfitta alla finale del girone interregionale Lombardia-Liguria-Piemonte di serie B contro la lecchese Molteno lo scorso maggio (25-30), che si è conquistata la promozione in A2, mentre Leno ha chiuso al quarto posto con 17 punti in classifica.

Cologne è un’altra squadra bresciana, attualmente in serie A2 che ha chiuso il campionato al quinto posto con 30 punti; infine, Palazzolo, squadra di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), che è arrivata all’ottavo posto in serie A2 con 21 punti.

Invece, Cassano Magnago arriva da un periodo di successo dopo aver difeso lo scudetto della Youth League U20 maschile lo scorso weekend: insieme alla vittoria maschile, inoltre, è arrivato il primo posto delle amaranto under20 nel Fotovoltaico Semplice Youth League U20 femminile. La società ha vinto il doppio scudetto a Chieti, ne “La casa della pallamano2, dando lustro ai suoi giovani talenti.

Il programma

Si parte con il match delle 10 che vedrà i padroni di casa giocare contro Ferrarin. Si prosegue alle 12.15 con la sfida Palazzolo-Cassano Magnago. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 gli amaranto dovranno giocare contro Leno e poi, alle 16.45, contro Cologne.