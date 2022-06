Al Parco a Lago di Luino l’ultimo saluto ad Andrea Rossi, venerdì i funerali

Andrea Rossi “torna” nella sua Luino. Lo fa per l’ultima volta venerdì 24 giugno alle ore 17:30 al Parco a Lago della cittadina lacustre, dove sarà allestito un palco per ricordarlo. Un grande spazio perché tutte le persone che in questi anni lo hanno supportato e amato possano dargli un ultimo saluto.

E intanto la cittadina si prepara a vestirsi a lutto: venerdì l’intera comunità si fermerà per l’ultimo addio al giovane che per anni ha combattuto contro un male incurabile.

La cerimonia funebre verrà accompagnata da canzoni e per l’occasione si cercano musicisti. Per chi è interessato può contattare il numero 349 5843511