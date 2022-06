Al ristorante Sciovia in Forcora a cena con Fra Indi per parlare del rapporto uomo-natura

“Uomo-Natura: una Via per un rapporto autentico”, questo il titolo dell‘incontro che si terrà sabato 2 luglio al ristorante Sciovia in Forcora, in via Rifugio 1. Alle 19:30 inizierà la cena al ristorante e durante la stessa Fra Indi, esploratore e musher, racconterà – attraverso le esperienze delle sue esplorazioni con i cani da slitta – del rapporto che si instaura tra uomo e natura.

Un rapporto troppo spesso conflittuale, dove l’essere umano non riesce più ad inserirsi in dialogo armonico con il proprio ambiente. Che tipo di rapporto può esserci allora tra gli elementi naturali e la vita dell’uomo di oggi? Quale via cercare per ritrovare un equilibrio?

L’incontro sarà arricchito dalla proiezione di immagini fotografiche e video delle esperienze che Fra Indi ha vissuto con i propri cani da slitta.

Per info e prenotazioni: 0332 558029

Biografia Fra Indi

Originario della provincia di Varese, è un esploratore e musher (conducente di una muta di cani da slitta). Compie esplorazioni in solitaria con i suoi cani da slitta Siberian Husky. Dal 2016, porta avanti The Project, un progetto dedicato al risveglio delle coscienze su tematiche quali l’Emergenza Ecologica, il rapporto uomo-natura, i danni della Civiltà.