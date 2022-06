Al teatro delle Arti di Gallarate lo spettacolo “Costellazioni”

Nella serata a ingresso libero, in scena gli allievi del Laboratorio di Teatro per Adulti, con un testo ispirato alla drammaturgia di Nick Payne

Mercoledì 15 giugno al Teatro delle Arti di Gallarate gli allievi del Laboratorio di Teatro per Adulti presentano “Costellazioni”, liberamente tratto dalla drammaturgia di Nick Payne, a cura di Giulia Provasoli.

Nel multiverso quantistico tutto esiste già, in una immensa combinazione di universi paralleli. Mettiamo caso che esista solo il nostro universo. Allora ci sarebbero solo una me e un te, unici. Ma, se, invece, esistono tutti i futuri possibili, a questo punto le decisioni che prendiamo – o no, determinano qual è il futuro che sperimenteremo. Immagina di tirare un dado seimila volte.

Quello che, all’inizio, era un esercizio di laboratorio è diventato il nostro spettacolo di fine anno. Ci siamo tutti affezionati ai personaggi di Costellazioni, due giovani adulti, come noi, che si confrontano con tematiche calde, grandi, come l’inizio e la fine di un amore – di tanti amori – l’inizio e la fine di una vita – di tante vite. Come le nostre.

Nel gioco degli universi paralleli, con una costruzione drammaturgica molto particolare, le due linee delle vite di Marianne e Roland si intrecciano e si separano, il loro amore inizia, finisce, si riaccende; i quattordici allievi attori del Laboratorio di Teatro portano in scena la nostra quotidianità, semplice e stupefacente. Universale.

a cura di Giulia Provasoli

L’appuntamento è alle 21 al teatro di via don Minzoni 5. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.