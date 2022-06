150° anniversario del Corpo degli Alpini: al Verbania di Luino una mostra a loro dedicata

Quest’anno si festeggia il 150° anniversario dalla nascita del Corpo degli Alpini, che ebbe luogo nel 1872 a Napoli, e per questa occasione sono tanti gli eventi diffusi in tutto il Paese: video, mostre, partecipazioni del Comandante e vertici delle Truppe Alpine a manifestazione di chiara fama, come il Trento Film Festival, la staffetta Ventimiglia Trieste e tante altre.

Anche Luino si accoda e per questa ricorrenza sabato 11 giugno alle ore 17:30 nella splendida cornice liberty di Palazzo Verbania verrà inaugurata una selezione del percorso museale di stanza, attualmente lungo i cinque piani del Palazzo Alti Comandi del Comando Truppe Alpine di Bolzano, dal titolo la “Mostra sul Corpo degli Alpini 1872 – 2022”.

L’esposizione sarà visitabile nei seguenti giorni e orari:

Domenica 12, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno

dalle 10:00 alle 13:00

dalle 15:00 alle 18:00.

Sabato 18 giugno è prevista anche un’apertura straordinaria

dalle 21:00 alle 23:00