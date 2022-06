Al via a Rescaldina la Festa dello Sport, tre giorni in vetrina per le società del paese

Gli striscioni delle società sportive, le bandiere delle contrade e soprattutto tanti bambini e ragazzi insieme ai loro accompagnatori in corteo sorridenti per le strade del paese. Rescaldina è pronta a riabbracciare la “sua” Festa dello Sport e si prepara ad un weekend di tornei, dimostrazioni ed esibizioni al campo sportivo di via Schuster dopo che la tre giorni dedicata alle realtà sportive cittadine, con la regia di comune, Consulta Sport e ASSR, ha ufficialmente preso il via con la sfilata delle associazioni – accompagnate dalla banda e dai rappresentanti delle contrade – dalla stazione fino a via Filiberto.

«Finalmente dopo due anni torna la Festa dello Sport a Rescaldina, un evento molto importante e molto sentito come dimostra la partecipazione alla sfilata di apertura – sottolinea l’assessore allo sport Gianluca Crugnola, che ha sfilato in corteo insieme alle associazioni indossando la fascia tricolore -: tante associazioni sportive hanno aderito, sia per dare una mano all’organizzazione della manifestazione sia per le gare e le dimostrazioni che coinvolgeranno i vari sport, e sono davvero tanti, rappresentati a Rescaldina. Sicuramente ripartiamo con grande slancio e con grande voglia di fare dopo due anni di fermo: speriamo che il meteo ci assista e che possa andare tutto per il meglio».

La festa entrerà nel vivo sabato 11 giugno alle 14 al Pallone di via Schuster con il torneo di street basket tre contro tre che contribuirà a dare forma alla classifica del Palio sportivo, così come farà alle 18 il torneo di calcio junior al campo da calcio. Nel pomeriggio, tra le 17 e le 18.30 alla tensostruttura sono in programma anche le dimostrazioni delle associazioni Dragon Ju-Jitsu Dojo e Karate Shokotan Rescaldina. Chiuderanno la giornata di festa la possibilità di cenare tutti insieme, con in tavola tra le altre proposte del menù i calamari fritti come specialità del giorno, e una serata danzante con tanto di esibizioni della scuola di ballo Perfecta Combinaciòn.

Domenica 12, invece, Festa dello Sport e Palio scalderanno i motori fin dalle prime ore della mattinata con il torneo di pallavolo che vedrà in campo le quattro contrade fin dalle 8.30. Sempre dal centro sportivo di via Schuster, poi, alle 9 prenderà il via il 1° Trofeo Colombo Group, gara ciclistica organizzata dalla S. C. Rescaldinese, mentre alle 10 è in programma nel prato delle scuole la dimostrazione degli sport cinofili a cura di Scodinzolares e Wild Dreams. La giornata di festa, dopo un pranzo a base di pasta all’amatriciana, proseguirà dalle 13.30 con l’esposizione di auto d’epoca dell’Auto Moto Club Route 54 in via Schuster e con un ventaglio di dimostrazioni che coinvolgerà la Pallacanestro Rescaldina dalle 14 alle 16 alla tensostruttura, e Sport+ alle 14, l’ASD Karate Team Pantere alle 15 e lo Skating Rescaldina alle 16 in palestra. Ultimi appuntamenti del weekend il torneo di calcio senior tra le contrade alle 17 al campo da calcio e l’esibizione del centro danza Arabesque alle 21. Per tutto il fine settimana, inoltre, sarà attivo il punto ristoro.