Al via il Festival InCanto: 27 cori e gruppi vocali si esibiscono a Varese

Ecco il programma della manifestazione organizzata da Solevoci Festival che prende il via l’11 giugno e fino a martedì 21 prevede appuntamenti in diversi luoghi della città

Tutto pronto per partire. Da domani al 21 giugno spazio alla coralità classica e ritmica a Varese con InCanto a Varese, con l’intento di favorire l’incontro di culture e generi corali diversi tra loro. La varietà dei luoghi delle esibizioni e del repertorio presentato pongono la manifestazione come un qualificato momento di incontro artistico e culturale.

Per questa edizione 2022 sono previsti 16 concerti con 27 gruppi vocali/cori, oltre ad una masterclass per direttori di coro il 17-18 e 19 giugno con Petra Grassi con il coro laboratorio Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti. La rassegna, organizzata dall’Associazione Solevoci di Varese, si svolge in collaborazione con il Comune di Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Ecco il programma ufficiale:

Sabato 11 giugno, ore 20.30 – Castello di Masnago – Gruppo polifonico Josquin Despréz – Il canto amoroso nel romanticismo tedesco

Martedì 14 giugno, ore 21.00 – Chiesa di S. Antonio alla Motta – Corale San Vittore – Concerto meditazione in memoria del Beato Carlo Acutis

Dal 17 giugno al 19 giugno – Castello di Masnago – Masterclass per direttori di coro con Petra Grassi

Venerdì 17 giugno, ore 21.00 – Castello di Masnago – Ancore d’aria, Babylonish

Venerdì 17 giugno, ore 21.00 – Chiesa di Sant’ Antonio alla Motta – Ensemble Il Bell’Umore, Sonus et Vox, Coro Polifonico Santo Stefano

Sabato 18 giugno, ore 17.30 – Terrazza del Mosè (Sacro Monte) – Coro Caljcanthus, Voce dei Colli

Sabato 18 giugno, ore 17.30 – Piazza Podestà – Cantù Gospel Voices

Sabato 18 giugno, ore 21.00 – Castello di Masnago – Accademia Villa Lobos, Coro A.N.A. Stella Alpina di Berzonno APS, Coro Alpino Lecchese

Sabato 18 giugno, ore 21.00 – Chiesa di S. Antonio alla Motta – Ensemble Femminile Cum Corde, Coro della Corte, Gruppo Vocale Ludicanto

Domenica 19 giugno, ore 16.30 – Piazza Podestà – Blooming Kids, Le Pop Up

Domenica 19 giugno, ore 17.30 – Terrazza del Mosè (Sacro Monte) – Coro Angelo Vidoletti, Corollario, Coro Unincantodargento

Domenica 19 giugno, ore 17.30 – Castello di Masnago – Coro Col Hakolot, Coro Femminile Novaria, Cantù Gospel Voices

Domenica 19 giugno, ore 18.00 – Chiesa S. Antonio alla Motta – Concerto conclusivo della masterclass di Petra Grassi con il Coro da Camera di Varese diretto dagli allievi del corso

Domenica 19 giugno, ore 20.30 – Centro Gulliver – Coro A.N.A. Campo dei Fiori

Domenica 19 giugno, ore 21.00 – Castello di Masnago – Civico Jazz Milano, Suonova

Lunedì 20 giugno, ore 21.00 – Chiesa San Michele in Bosto – Coro Sine Nomine

Martedì 21 giugno, ore 21.00 – Basilica di San Vittore – Chamber Choir Sophia (Ucraina)