Al via l’ottava edizione del festival “Il lago cromatico”

Al via la VIII Edizione del Festival Il Lago Cromatico che quest’anno si svolge sotto il filo conduttore del tema Intrecci. La nuova edizione del Festival si svolgerà da Giugno ad Agosto e coinvolge i Comuni di Angera, Besozzo, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco, Somma Lombardo, Taino e Travedona Monate, insieme a numerosi musei, associazioni, operatori turistici e commerciali del territorio.

Attraverso esperienze multisensoriali fatte di musica, arte, natura e tradizioni locali, fin dai propri esordi la manifestazione ha voluto creare dei percorsi per valorizzare il territorio in cui essa è nata e per accompagnare il pubblico alla sua riscoperta. Ecco dunque che Intrecci– iltitolo scelto per questaVIIIedizione – nella sua semplicità ben sintetizza la grande complessità e varietà della proposta culturale che anche quest’anno la caratterizza.La rassegna sarà una grande tela, fatta di fili colorati – i molteplici e differenti eventi in programma – legati fra loro per creare un’unica grande immagine nella quale ognuno può ritrovarsi in piena libertà e secondo la propria sensibilità.La Musica sarà dunque certamente la grande protagonista del Festival, ma affiancata e fortemente intrecciata a visite guidate, incontri, passeggiate e molto, molto altro.

Tra gli artisti protagonisti dell’edizione ricordiamo l’Ensemble Micrologus (1 Luglio – Somma Lombardo) con un programma dedicato alla produzione musicale del Trecento italiano, Fabrizio Bosso, trombettista e compositore italiano di fama internazionale, che insieme ai Saxofollia Quartet (10 Luglio – Taino) presenterà uno spettacolo dalle sonorità inusuali ed esclusive. Si ricorda poi la partecipazione della celebre pianista Leonora Armellini (30 Luglio – Angera), prima donna italiana premiata al Concorso “F.Chopin” di Varsavia,oggi riconosciuta come una delle migliori interpreti a livello internazionale.

In Rassegna Non mancheranno certo gli appuntamenti dedicati all’Enogastronomia, fortemente voluti dall’organizzazioneper coinvolgere e promuovere alcuni dei produttori locali d’eccellenza. In particolare si ricorda l’evento “Intrecci di culture e sapori in una tazza di tè”, una cena con degustazione in cui la raffinata cucina di Chef Davide Brovelli e il Tè di recentissima produzione della Compagnia del Lago Maggiore di Verbania si incontreranno con la passione e la consolidata esperienza di TeaInItaly, azienda varesina divenuta ormai meta sicura, nella Città Giardino, per i cultori della tradizionale bevanda (29 giugno – Ristorante “Il Sole”, Ranco).

Numerose saranno le possibilità di visitare importanti Siti di interesse storico, artistico e culturale, il Castello Visconti di San Vito (Somma Lombardo), l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (Leggiuno) e l’antica residenza papale di Villa Magnolia (Besozzo). Infine, in collaborazione con il Museo Diffuso di Angera, verranno organizzate Passeggiateguidate alla riscoperta della tradizione della cultura dei bachi da seta e Laboratoridi intrecci per i più piccoli

Il Festival Il Lago Cromaticoè ormai divenuto un appuntamento atteso e riconosciuto. Si rivolge a tutta la comunità e promuove i principi di accessibilità e inclusività, nonché di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.A tal proposito, si ricorda che esso è ad oggi l’unico evento della sponda lombarda del Lago Maggiore ad essere stato selezionato e ad aver concluso con successo il percorso di Certificazione ISO 20121 “Eventi Sostenibili / Event sustainability management systems”, nell’ambito del progetto Interreg AMALAKE promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi-Alto Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi – Alto Piemonte e Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che credono nello sviluppo di questa importante manifestazione e decidono di supportarla ogni anno. Gli eventi si svolgeranno sia all’aperto che al chiuso, nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste dalla legge. Il programma completo del Festival è disponibile sul sito web: www.illagocromatico.com