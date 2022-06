Festa del Rugby Varese 2022: tutto quello che devi sapere

La Festa del Rugby 2022 è arrivata alla sua diciannovesima edizione: da giovedì 9 a domenica 12 giugno il campo Aldo Levi di Giubiano ospiterà l’evento, che vedrà protagonista non solo lo sport – con il quinto Memorial Andrea Paltani giocato dall’U19 e il torneo Rugby Seven che aprirà il sabato e che vedrà sfidarsi dopo due anni di stop le storiche squadre di Seven del Rugby Varese e alcune squadre ospiti – ma come sempre anche tanta musica: gli immancabili Sicks, gli Hotelpry, band varesina che si esibirà in una reunion tanto attesa, gli OTR, storica band italiana, pionieri del genere rap in Italia che presenteranno il loro ultimo disco e naturalmente la band vincitrice del Rugby Varese Music Challenge, contest che dal 2017 porta sul palco della festa una band emergente del territorio.

“Dopo due anni di covid è stato difficile organizzare la festa, ma ci siamo arrivati – spiega Pantaleone Mansi, responsabile comunicazione e marketing dell’ASD Rugby Varese – è stata una corsa contro il tempo, ma volevamo fortemente riuscirci, soprattutto perché è importante restare insieme, festeggiare insieme alla cittadinanza e anche per i nostri ragazzi, per fargli capire davvero di cosa fanno parte”.

Tra le novità di quest’anno, anche Affari Grossi Crew, una realtà di giovani rapper nata proprio nel contesto del Rugby Varese e che apriranno la serata musicale di Venerdì 10.

“È bello tornare alla Festa del Rugby e sapere che troveremo una festa simile, se non più bella, degli altri anni e molto più sentita – racconta Stefano Morandini, responsabile di Mad Boys Eventi e Concerti – Già guardando il concorso si vede che c’è tanta voglia di fare festa, si vede nella gente, nei gruppi che si sono esibiti, nello staff. Non c’è momento migliore della Festa del Rugby per ripartire davvero”.

Dal 2018 il Rugby Varese ha creato un sistema di economia circolare, che parte proprio dai rifiuti prodotti durante la festa: ogni rifiuto che l’ospite produrrà al campo, che si tratti di cibo o di piatti e bicchieri, sarà sempre biocompostabile. Grazie alla collaborazione con Impresa Sangalli e Comune di Varese, dagli scarti prodotti verrà creato il compost per il mantenimento del campo da gioco.

“Questo è un progetto per cui è il Comune a dover ringraziare la società ASD Rugby Varese – afferma l’Assessora alla tutela ambientale Nicoletta San Martino – Sia per il valore in sé ma soprattutto a livello divulgativo. Penso che possa essere sviluppato anche da altre società sportive e spero che in futuro si possa applicare ad altri eventi di questo genere”.

L’ASD Rugby Varese è la prima società sportiva in provincia di Varese che ha creduto nel progetto e che è riuscita a creare il sistema di economia circolare.

L’ultima novità di quest’anno saranno i parcheggi: “Abbiamo chiesto una collaborazione per assicurare i parcheggi adiacenti – Via Maspero, Via Lazio e Via Bixio – che rimarranno aperti h24 durante i giorni della festa, per evitare traffico, ingorghi e macchine rimosse” conclude Mansi.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 9 giugno

17:30, Openday Minirugby dedicato ai bambini nati tra il 2019 e il 2010

18:30, Aperitivo di inaugurazione

21:00, Varese ReB Band, The Soul Angels and LO.VE. Horns, Karaoke di Ariele Frizzante

Venerdì 10 giugno

17:45, V Memorial Andrea Paltani (quadrangolare U19 Varese-Como-Lecco-Cernusco)

18:30 Apertura stand gastronomico

21:00 Affari Grossi Crew, Hotelpry, OTR, Dj DOS

Sabato 11 giugno

15:00 Torneo Seven

18:30 Apertura stand gastronomico

21:00 vincitori del Rugby Varese Music Challenge, Sicks and Friends, Dj DOS

Domenica 12 giugno

Giornata dedicata alla società

14:30 premiazioni della stagione 2021/22