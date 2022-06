Al Villaggio Cagnola in Rasa il Festival di Teatro in Natura

Promosso da Teatro In Drao il Festival propone 7 spettacoli all’aperto in due giorni, tra sabato 2 e domenica 3 luglio alla Rasa di Varese

Due giorni di Teatro in natura nel palcoscenico verde di Villaggio Cagnola in Rasa sabato 2 e domenica 3 luglio per il primo Festival di Teatro all’aperto proposto e coordinato dal Teatro In Drao.

Sono sette gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, in cartellone per questa due giorni di arte en plein air che punta a coinvolgere grandi, piccini e intere famiglie.

Decine gli artisti e le compagnie coinvolte tra cui Marina De Juli e Verba Manent, in scena sia sabato, a conclusione della prima giornata con “La società degli alberi“, sia domenica pomeriggio con “Al Posto giusto”. Due spettacoli in programma anche per Instabile Quik con “Il Banco” in scena nel pomeriggio di sabato con Rosa Messina e Jane Bowie e La Casa di Birillo (con Messina e Michela Fasoli) che chiude invece la rassegna.

Ad aprire entrambe le giornate sarà la Compagnia In Drao proponendo sabato “In viaggio con Tururù” (con Gianni La Rocca) e domenica con lo spettacolo itinerante “Bosco Magico“, ideato e diretto da Michele Todisco e Clarissa Pari. Un percorso emozionale di intrattenimento per tutta la famiglia che conduce grandi e piccini alla scoperta del parco e dei suoi scorci più suggestivi.

Nel Bosco Magico accade qualcosa di speciale: personaggi fantastici si aggirano tra gli alberi e raccontano le storie del bosco. Scenografie teatrali naturali fanno da sfondo alla narrazione che richiama la storia del luogo in cui si svolge, tra realtà e fantasia.

Ninfe danzanti, alberi cantastorie, musiche fatate animeranno gli scorci naturali del parco, mentre le guide e gli operatori teatrali accompagneranno grandi e piccoli a partecipare attivamente alle performances, che si arricchiscono di diversi eventi collaterali di grande coinvolgimento per tutti.

Spazio anche a una breve incursione poetica a cura di Coopuf con gli “Idilli poetici alle Sorgenti dell’Olona custodite proprio dal Parco di Villaggio Cagnola con Andrea Minidio e Alessandro Cerea cantori nel pomeriggio di sabato.

La rassegna è realizzata con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto con il sostegno del Parco del Campo dei Fiori.