Alessandra Mistretta è il nuovo libero della Futura Volley Busto

Sarà la 20enne siciliana Alessandra Mistretta il nuovo libero della Futura Volley Giovani, una scelta ricondotta a coach Daris Amadio che l’ha già allenata a Marsala e a Montecchio nelle ultime due stagioni.

Mistretta, nativa di Erice, è alta 1,65 ed è già transitata da Varesotto per vestire la maglia del settore giovanile di Orago, uno dei vivai più importanti d’Italia come anche quello del Volleyrò dove la neococca ha esordito in Serie B1 nel 2018.

Il libero siciliano è quindi tornata nella sua regione di origine esordendo in Serie A2 con la maglia di Marsala sotto la guida proprio di Amadio che poi l’ha voluta con sé a Montecchio per lo scorso campionato. Diventata una delle migliori nel suo ruolo in cadetteria, ora il passaggio alla Futura che conferma così grandi ambizioni per l’anno venturo.