Con Alfa passeggiata e spettacolo teatrale gratuito per bambini in Valle Olona

La serie di appuntamenti “L’acqua siAMO noi!” sbraca all’approdo Calipolis di Fagnano Olona sabato 11 giugno alle ore 15:00. In programma una breve escursione, lo spettacolo “Pedalando sull’Olona” e i riciclattoli

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio.

“L’acqua siAMO noi!” è il progetto di valorizzazione e tutela delle acque e del territorio, organizzato e promosso da Alfa in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School e WWF Varese-Insubria. Quest’anno sono previste anche camminate gratuite alla scoperta dei corsi d’acqua, della flora e della fauna del nostro territorio.

Il prossimo appuntamento è previsto sabato prossimo 11 giugno, con ritrovo e partenza alle ore 15.00 da “L’approdo dei Calimali” in via Cristoforo Colombo a Fagnano Olona, proprio sulla riva dell’Olona. I partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata dove, tra le altre cose, potranno scoprire flora e fauna della zona.

Successivamente, alle 18.00, potranno assistere allo spettacolo “Pedalando sull’Olona” a cura di Giovanni Ardemagni. Immancabile anche l’appuntamento, che segue ogni iniziativa de “L’Acqua Siamo Noi” con l’Area “Riciclattoli”, i giocattoli sostenibili per i più piccoli.

In caso di maltempo la camminata sarà annullata e lo spettacolo si terrà alle ore 15.00, in un luogo al coperto.

“L’acqua Siamo Noi!”, è un progetto di valorizzazione del patrimonio naturalistico (e idrico in particolare) del territorio, organizzato e promosso da Alfa in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School e WWF Varese-Insubria. L’evento di sabato a Fagnano Olona avrà anche il patrocinio del Parco del Medio Olona. Il calendario d’iniziative è particolarmente nutrito e si protrarrà fino a settembre.

L’evento è gratuito ma è necessario prenotarsi qui: www.alfavarese.it/ lacquasiamonoi