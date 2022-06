Alfieri e Astuti alla Fondazione Molina: “Realtà capace di innovarsi e affrontare i bisogni crescenti di anziani e fragili”

Il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) hanno fatto visita a Varese alla Fondazione Molina nella giornata di venerdì 17 giugno.

«È stata un’occasione – afferma Alfieri – per ringraziare gli operatori e i dirigenti della struttura per il grande lavoro svolto. La Fondazione ha mostrato e continua a mostrare una grande capacità di innovare i servizi per gli anziani e i fragili e di rispondere ai bisogni crescenti della popolazione varesina che invecchia. La Fondazione Molina è un pezzo d’identità di Varese».

«Negli incontri con gli operatori – sottolinea Astuti -emerge sempre più la necessità di costruire nuovi servizi in grado di assistere i pazienti psichiatrici anziani, che ad oggi sono ospitati nei reparti ordinari delle Rsa che però non sono sempre attrezzati per rispondere a questi nuovi bisogni. La Fondazione Molina, per la sua tradizione e per la sua capacità di innovare, potrebbe essere il luogo dove avviare una sperimentazione per rispondere a una domanda in aumento che nei prossimi anni raggiungerà numeri significativi».