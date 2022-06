Una festa della scuola come non se ne vedeva da tempo. Colpa della pandemia che ha “congelato” ogni evento ma, per fortuna, non l’entusiasmo. E così ieri, giovedì 2 giugno, l’area feste di Buguggiate, accanto al Tigros, è tornata ad animarsi come non mai.

Galleria fotografica Alla festa della scuola di Buguggiate “l’abbraccio” ai volontari della Protezione Civile 4 di 36

Non solo una festa per gli alunni delle elementari e delle medie, come si chiamavano un tempo, e dei loro genitori, ma anche un modo per rimettere in campo la Pro Loco, e ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che in questi due anni così duri sono stati un punto di riferimento per la Provincia.

La festa è stata organizzata dalla “Associazioni Genitori a scuola”, un gruppo di sette persone molto attivo sul fronte delle iniziative da organizzare per raccogliere contributi a sostegno dell’istituto comprensivo di Buguggiate: «L’ultima festa risaliva al Natale del 2019 – spiega Mirko Binda, presidente dell’Associazione – Tutti quanti noi avevamo, quindi, molta voglia di ritrovarci, fare festa, mangiare insieme. La ricorrenza del 2 giugno ci ha offerto l’occasione per organizzare una manifestazione davvero in grande stile, che ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori e i volontari della Pro Loco. La Protezione Civile poi è stata una presenza importante».

Alla festa erano presenti infatti diversi volontari dei gruppi comunali di Buguggiate, Azzate, Varese, Fagnano Olona, Ternate, Biandronno, Gavirate, che costituiscono la Colonna Mobile Provinciale; all’area Feste hanno portato una piccola parte dei mezzi operativi ed hanno mostrato agli oltre 600 partecipanti cosa vuol dire indossare la divisa gialla-blu: tanto “lavoro” di squadra, braccio a braccio, con il coordinamento del Settore Provinciale, tutti uniti condividendo l’obiettivo principale della protezione civile: aiutare il prossimo nei momenti più complessi.

Presente anche Alberto Barcaro, vicepresidente della provincia di Varese e titolare della delega alla Protezione Civile: «Vorrei esprimere un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione civile, che con il lavoro svolto sul territorio ed anche sull’intera provincia durante l’emergenza nazionale causata dalla pandemia, sono stati un’importante risorsa a sostegno della popolazione», ha detto Barcaro.

Il vice sindaco di Buguggiate Lorenzo Carabelli, ha invece raccontato alcuni aneddoti che riguardavano la sua esperienza personale a fianco dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della Protezione Civile italiana.

«Esprimo la mia sincera vicinanza a queste donne e a questi uomini della Protezione Civile – ha poi concluso Barcaro – Il loro spirito di squadra potrà diventare un esempio da seguire, in futuro, anche per i bambini che oggi sono qui».