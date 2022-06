Alla Festa dell’Unità della Schiranna un incontro sulla riforma della legge sociosanitaria con Astuti, Ravizza e Fenech

Al centro del dibattito venerdì 24 giugno le Case e gli Ospedali di comunità, centrali nella riforma. Sul come e dove saranno realizzate si gioca il futuro della sanità territoriale della Regione

Venerdì prossimo, 24 giugno, dalle 21, all’interno della Festa dell’Unità della Schiranna a Varese, si terrà l’incontro “Nuova riforma sanitaria: come cambia il servizio e cosa possiamo aspettarci?”. A discutere del tema di stretta attualità Samuele Astuti, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico in Commissione sanità, Lorenzo Fenech, docente alla Sda Bocconi e Simona Ravizza, giornalista del Corriere della Sera che da anni si occupa di temi sanitari.

L’incontro alla Schiranna ha l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato attuale della riforma approvata in consiglio regionale alla fine del novembre scorso, sia apportando, in un’ottica costruttiva, proposte volte a migliorarla, sia evidenziandone i limiti. Primi fra tutti le liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali e il sovraffollamento dei pronto soccorso causato dalle gravissime carenze della medicina di territorio.

Al centro del dibattito le Case e gli Ospedali di comunità, centrali nella riforma. Sul come e dove saranno realizzate si gioca il futuro della sanità territoriale della Regione, che, dopo aver mostrato tutti i suoi limiti nella pandemia, deve essere ricostruita da zero.