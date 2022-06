Alla scoperta del teatro: i ragazzi in scena alle Arti di Gallarate

La “maschera”, l’attore, la grande star, la presidente dell’associazione, ma anche i fantasmi : sono i personaggi che abitano il teatro e che hanno accompagnato gli spettatori in visita speciale al Teatro delle Arti. Protagonisti di un insolito spettacolo sono stati i ragazzi e le ragazze del corso di teatro per preadolescenti promosso dalle Arti, a cura di Giulia Provasoli.

I nove aspiranti attori hanno ideato, costruito e recitato lo spettacolo, che è un omaggio al teatro ma anche allo stesso Teatro delle Arti, visto che gli spettatori venivano accompagnati tra le locandine delle più famose piéce, tra i burattini di don Alberto Dell’Orto (indimenticata anima della sala di via don Minzoni), tra i ricordi di Glauco Mauri e Mariangela Melato, nei camerini, sul palco stesso.

Lo speciale spettacolo è stato proposto in tre diverse recite nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno. Curiosità: durante la seconda recita un black out nel quartiere ha costretto i giovani attori a improvvisare gestendo in modo creativo il buio. Tutto fatto con maestria.

Il Teatro delle Arti ha in programma anche corsi estivi e al 15 giugno lo spettacolo Costellazioni, con gli allievi del corso di teatro per adulti.