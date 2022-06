Alle Acli di Azzate si parla di pandemia e medicina territoriale

Secondo appuntamento con le serate organizzate dalle Acli. Giovedì 30 giugno, alle ore 21, nella sede di via Vittorio Veneto Andrea Della Bella, giornalista di Malpensa24, intervisterà il direttore sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso.

Si affronterà il tema della pandemia, la sua evoluzione dallo scoppio a oggi, l’attuale situazione con i numeri che tornano a crescere. Ma soprattutto si parlerà della nuova riforma sanitaria di Regione Lombardia e di come la legge 32 verrà declinata sul territorio. Catanoso potrà dare indicazioni utili su come si riorganizza la medicina territoriale in vista del possibile arrivo di una casa di comunità anche ad Azzate. La partecipazione alla serata è libera.