Allerta gialla della protezione civile: in arrivo vento forte da Nord

Per la giornata di oggi, giovedì 9 giugno si prevede un rinforzo del vento da Nord in quota e nel corso del pomeriggio anche sulla Pianura Occidentale ed Oltrepò Pavese, con fase di massima intensità prevista tra tardo pomeriggio e sera. Sarà possibile un breve episodio di foehn anche su Nodo idraulico di Milano e Pianura Occidentale.

Lo specifica la protezione civile regionale in una nota diramata attorno alla tarda mattinata di giovedì.

“Alle quote superiori agli 800-1000 m, le raffiche potranno raggiungere punte di 80-90 km/h. In pianura raffiche possibili fino a 60-70 km/h. Su Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi Orientali il rinforzo del vento seguirà una dinamica leggermente differente, con direzione proveniente da Nord/Nord-est e fase di massima intensità prevista in serata. Inoltre dal tardo pomeriggio è prevista la formazione di brevi rovesci o isolati temporali“.

“I fenomeni, il cui possibile innesco potrebbe collocarsi tra le Prealpi orientali e la bassa Valcamonica evolveranno rapidamente verso Sud coinvolgendo la Pianura Orientale con possibili sconfinamenti sulle Orobie e sulla Pianura Centrale. Le precipitazioni, generalmente di debole o moderata intensità, tenderanno ad esaurire definitivamente entro sera. Non si esclude la possibile formazione di locali e brevi grandinate con chicchi di piccole dimensioni (inferiori a 1 cm di diametro) nella fase iniziale del peggioramento, più probabile sulle Prealpi Centro-Orientali. Sulle Alpi di confine restano possibili locali piogge o rovesci di debole intensità. Nelle prime ore di domani 10/06, insisterà ancora della residua ventilazione settentrionale su Alpi, Prealpi e Pianura Occidentale con raffiche massime fino a 50-60 km/h, in particolare lungo le sponde meridionali del Lago di Garda. Attenuazione entro le ore centrali del giorno”.

L’allerta gialla riguarderà dunque anche la provincia di Varese, nella parte meridionale.