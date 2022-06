Allerta gialla temporali anche sul Varesotto, attenzione al vento

“Un flusso in quota da Sudovest porterà, nella giornata del 03 maggio ad un graduale aumento dell’instabilità con precipitazioni sparse già tra notte e mattina sui settori occidentali, tendenti a diffuse nel pomeriggio, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale e potranno risultare di debole o moderata intensità. Precipitazioni in attenuazione ed esaurimento verso sera. Sui settori alpini più settentrionali rinforzi di vento dai quadranti occidentali con raffiche fino a 60 km/h tra mattina e tardo pomeriggio“.

Questo il documento di allertamento della protezione civile regionale che indica la criticità ordinaria, da “codice giallo“ per rischio temporali forti anche sul quadrante prealpino della provincia di Varese, allerta che avrà fine alla mezzanotte.

In conseguenza della previsione di fenomeni a carattere di rovescio e/o temporale e delle precipitazioni previste, per la giornata del 03/06 si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.