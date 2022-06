All’Isis “Città di Luino” percorsi professionali europei per i giovani cittadini del futuro

Nell’ambito dei Progetti Erasmus+KAI e KAII le classi del triennio elettronica e informatica hanno seguito, in ottica di educazione civica attiva, un ciclo di incontri che permettessero loro un approfondimento sulle opportunità offerte dai progetti internazionali, per maturare scelte consapevoli circa la mobilità offerta degli studenti e studentesse nei percorsi universitari, post diploma o di immissione nel mondo del lavoro.

Il primo incontro in lingua inglese ha visto protagonista Carlo Vans, un giovane studente della scuola BBS di Osnabrueck che ha svolto un periodo di Alternanza Scuola Lavoro presso le aziende Rettificatrici Ghiringhelli e SPM. Carlo ha condiviso con le classi la sua esperienza di studente – stagista, illustrando il suo percorso di studi e sottolineando il valore formativo e professionale delle attività di Alternanza Scuola Lavoro presso le industrie del proprio paese d’origine.

Un meet ha poi permesso la partecipazione all’incontro del Referente dei progetti internazionali dell’Istituto BBS Guenter Willmann e di Zoe Chaffey, tutor scolastica di Carlo, che hanno illustrato agli studenti le specificità del sistema formativo professionale tedesco.

Il 2 maggio e il 20 maggio la parola è poi passata alla dott.ssa Patrizia Ghiringhelli e all’ingegner Stefano Berutti che hanno condiviso la loro esperienza personale e professionale, raccontando il loro percorso di studi in Italia e all’estero e le competenze che il mondo del lavoro richiede ai giovani professionisti del domani.

«Le aziende Rettificatrici Ghiringhelli e SPM sostengono il nostro Istituto nei progetti internazionali dal 2013 – fanno sapere dalla scuola – testimonianza concreta di una collaborazione costante e fruttuosa , che ha permesso al “Città di Luino” di “intercettare” le esigenze del tessuto industriale locale e rimodulare il profilo di uscita del corsi dell’Istituto, in special modo del corso elettronica – automazione. Eramsus+ KAI e KAII hanno preso il via proprio grazie al patrocinio delle due aziende – continuano dall’Istituto “Città di Luino” – che li hanno poi sostenuti di anno in anno accogliendo presso di loro gli alunni della BBS e i nostri studenti per la realizzazione di progetti da presentare durante gli LTTA previsti presso le scuole europee, affiancandosi all’Istituzione scolastica nel percorso di formazione attiva di tecnici, futuri professionisti e cittadini dal respiro europeo ma con un forte legame con il territorio luinese».