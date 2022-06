All’Isis di Luino successo per i progetti Erasmus+: lo raccontano docenti, studenti ed enti coinvolti

Lo scorso lunedì 13 giugno si è tenuta, presso l’aula magna dell’ISIS “Città di Luino-Carlo Volonté”, la presentazione dei Progetti Erasmus+ KAI e KAII realizzati nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 dal team di lavoro composto dai docenti Marilina Comeglio, Stefano Del Vitto, Patrizia Poltroneri e Fanny Spertini e dagli studenti del corso di elettronica-automazione Emanuele Caria, Omar Mossad, Marko Mirukaj, Edoardo Broetto (5AE), Simone Pezzini e Lorenzo Mona (4AE).

I progetti Internazionali del “Città di Luino” hanno mosso i primi passi già nel 2013, quindi ben prima dell’entrata in vigore dell’Erasmus+ rivolto agli studenti delle scuole superiori e non più solo agli studenti universitari.

Le aziende Rettificatrici Ghiringhelli, SPM e il Lions Club di Luino hanno collaborato e supportato la scuola affinché quella prima esperienza diventasse un appuntamento fisso per gli studenti, considerata l’importanza di un’esperienza professionale all’estero e di come poteva essere positivamente valutata all’inizio di un percorso lavorativo. E così è stato.

Con il progetto ERASMUS+ KAI – che prevede la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento ed è organizzato dalla scuola BBS di Osnabrueck e dal “Città di Luino” con il supporto di Rettificatrici Ghiringhelli e SPM – uno studente tedesco ha svolto uno stage di 3 mesi presso le aziende, mentre a breve si avvierà la selezione tra gli studenti del corso automazione e informatica per l’assegnazione di una borsa di studio, patrocinata da BBS, per 2 stage in Germania.

Il progetto ERASMUS+ KAII, invece, riguarda la mobilità di docenti e studenti, in cooperazione, per l’innovazione e le buone pratiche e in questa edizione ha coinvolto, oltre all’istituto luinese, le scuole BBS di Osnabrueck, (Germania), Roc Friese di Poort (Olanda), IES POLITECNICO de Vigo (Spagna) e il Vocational College TREDU (Finlandia), e si è articolato in vari appuntamenti, come gli incontri di progetto transnazionali (TPM – Transnational Project Meeting): fra il 13 e il 17 settembre del 2021 i docenti delle scuole partner si sono ritrovati a Luino, dopo un anno di incontri online, per pianificare le successive attività, le tematiche da approfondire nei progetti da realizzare presso le aziende e le metodologie da seguire per la realizzazione di ARVETI 4.0 – Augmented Reality in Vocational Education and Training in the context of Industry 4.0.

Con LTTA (Learning Teaching Training Activities), attività di formazione/apprendimento/insegnamento, tutti i docenti e gli studenti si sono ritrovati a Osnabrueck, dall’8 al 14 maggio scorso, per presentare i progetti realizzati e coinvolgere gli studenti in workshop realizzati e condotti da loro stessi.

Non solo, vi sono stati anche dei cosiddetti “eventi moltiplicatori”: conferenze tenute dallo stagista tedesco, dalla dottoressa Patrizia Ghirighelli e dall’ingegnere Stefano Berutti per condividere con gli studenti del “Città di Luino” le loro esperienze di studio e lavoro all’estero e sensibilizzare le classi al valore dei progetti Erasmus+ per la crescita professionale e personale.

Il Progetto Erasmus prevede poi anche la restituzione dei risultati di progetto: risultati tangibili, realizzazioni significative in termini di qualità e quantità e trasferibili, per garantire la loro sostenibilità nel periodo successivo alla conclusione del progetto dimostrando il loro potenziale in termini di utilizzo e impatto più ampio.

Nella serata di lunedì il gruppo Erasmus+ ha così condiviso l’avventura appena terminata con le aziende, il sindaco di Luino Enrico Bianchi, il vicepresidente della Comunità Montana Valli del Verbano Marco Fazio e al vasto pubblico di genitori, docenti e studenti presenti.

La presentazione è stata introdotta dal collegamento con Guenter Willmann, Referente Internazionale della BBS di Osnabrueck, scuola capofila di Eramsus+KAII e partner di Erasmus+KAI che ha sottolineato l’intensa e proficua collaborazione accresciutasi nel tempo con il “Città di Luino” e le aziende Rettificatrici Ghiringelli e SPM.

Successivamente, Emanuele Caria ha raccontato la sua esperienza nel progettare e realizzare un’apparecchiatura Poka-Yoke, con sistema di visione, per la linea di produzione delle coppette copri-cerchio della Fiat 500, presso SPM S.p.a, con il supporto del tutor aziendale F. Frusciello.

Omar Mossad e Marco Mirukaj hanno poi introdotto il Progetto “Ghringhelli 4.0”, con l’obiettivo di presentare la società Rettificatrici Ghiringhelli S.p.a. di Luino e i relativi prodotti attraverso un ambiente di realtà virtuale e offrire ai potenziali clienti l’opportunità di immergersi in un’area espositiva simulata che permetta di osservare i macchinari e i relativi dettagli semplicemente con un click. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Paolo Cristoforoni, Roberto Civardi e Domenico Arvonio che hanno accompagnato i due ragazzi nelle varie fasi fino alla realizzazione del prodotto finale. Simone Pezzini ha invece descritto un ambiente di realtà mista, realizzato con RobotStudio di ABB e un software di visione, dove il movimento reale di una biglia, catturato dal sistema di visione, viene replicato in un ambiente virtuale 3D interagendo con un braccio robotico. Infine, Edoardo Broetto ha sinteticamente descritto le tecniche per l’acquisizione dei movimenti di un corpo umano e l’animazione di un modello virtuale 3D. Al termine si è svolta una dimostrazione esplicativa: utilizzando il sistema di motion-tracking di Cometa, sono stati acquisiti e replicati da un avatar 3D, i movimenti di uno studente che si è reso disponibile. Gli ultimi due progetti sono stati realizzati nei laboratori della scuola con il docente tutor Stefano Del Vitto, in collaborazione con le aziende ABB e Cometa.

A conclusione di ogni intervento i ragazzi hanno condiviso le opinioni personali sulle esperienze in azienda e a Osnabrueck, tutte positive grazie anche al supporto dei tutor aziendali e dei docenti che li hanno aiutati nella loro crescita sia tecnica che personale invitandoli a uscire dalla “comfort zone” per aprirsi a nuove esperienze, incontri e confronti.

I docenti hanno poi sottolineato la ricaduta del progetto nel campo dell’innovazione e delle buone pratiche, dalle metodologie didattiche applicate nelle loro lezioni curricolari alla rimodulazione del profilo di uscita e delle competenze professionali e formative per rispondere alle richieste del territorio e del mercato internazionale e per allineare i sistemi di istruzione e incoraggiare le esperienze all’estero. Dalla valorizzazione delle eccellenze alla rinnovata motivazione per una didattica attiva, attenta alla contemporaneità e rivolta al futuro a seguito del confronto e dello scambio di conoscenze e di competenze di più ampio respiro europeo.

Successivamente si sono condivisi i risultati a lungo termine dei Progetti Eramsus+ come la riorganizzazione del Laboratorio di Sistemi, la collaborazione con ABB, Cometa, Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano, la partecipazione fruttuosa ai Progetti SIFabbrica, Olimpiadi Siemens e ai Contest ABB e la realizzazione dell’Aula Magna della sede di via Cervinia: tutte attività che hanno coinvolto decine di ragazzi e hanno capitalizzato un patrimonio formativo a disposizione di tutta la scuola.

La caratteristica dei Progetti Erasmus+ è stata, già dal suo inizio, la collaborazione fra scuola, aziende e territorio. La parola è quindi passata alla dottoressa Patrizia Ghiringhelli e all’ingegner Giovanni Berutti che si sono complimentati per il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti, per la resilienza nell’aver superato anni così difficili e aver portato avanti il cammino intrapreso, e ribadito poi la loro volontà di sostenere anche le future attività della scuola.

«I progetti Erasmus da sempre operano proprio in questa direzione offrendo la possibilità ai giovani di fare esperienze all’estero e testare così la propria capacità ad operare in un contesto multiculturale, ad accettare nuove sfide, ad uscire dalla propria comfort zone e a sperimentare la propria capacità di adattamento. Sono davvero orgogliosa di aver contribuito a garantire queste opportunità agli studenti dell’ITIS di Luino – ha commentato la dott.ssa Patrizia Ghiringhelli – La nostra azienda del resto è consapevole del proprio ruolo e del contributo che può offrire alla Scuola per accrescere le competenze e le professionalità di studenti ed insegnanti. Solo attraverso una collaborazione fattiva tra questi due soggetti si possono plasmare giovani capaci e preparati. Per questo siamo da sempre protagonisti di numerose iniziative».

«Anche quest’anno i ragazzi ci hanno sorpreso per la qualità dei lavori presentati. Il racconto delle loro esperienze professionali e umane sono la conferma di quanto il progetto Erasmus sia importante per la loro maturazione – ha continuato l’ingegner Berutti – Collaboriamo con l’ISIS di Luino da molti anni, non soltanto per il progetto Erasmus ma anche per iniziative di orientamento, visite all’azienda, stage, il progetto Generazione d’Industria. Apprezziamo la qualità, la professionalità e l’entusiasmo dei docenti. Riceviamo mediamente 20 ragazze e ragazzi ogni anno da molte scuole della provincia. È un’attività impegnativa per i nostri tutor, ma che riteniamo utile e molto formativa. Vivere per qualche settimana l’ambiente lavorativo consente ai ragazzi di rientrare a scuola con maggiori motivazioni».

I ragazzi portano in azienda entusiasmo, progetti per il futuro, gioventù e voglia di vivere. Nuova aria fresca che è di stimolo anche per noi e che ci dà l’opportunità di conoscere potenziali talenti di cui abbiamo estrema necessità per lo sviluppo dell’azienda. Per fare impresa servono capitali e macchinari, ma sono le persone che fanno la differenza

Il primo cittadino luinese Bianchi, e il vicepresidente della Comunità del Verbano Fazio hanno dichiarato, da parte loro, la piena disponibilità a sostenere i giovani studenti nelle prossime attività, anche nell’ottica di un rilancio dell’istruzione tecnica, consapevoli dell’importanza che questo tipo di esperienze può rivestire per la formazione professionale e culturale dei giovani cittadini del futuro.

Alcune riflessioni degli studenti coinvolti