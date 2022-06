Ambulatori della gravidanza troppo affollati al Del Ponte: “Affidatevi ai centri periferici, l’assistenza è identica”

Farsi seguire dagli specialisti dell’ospedale Del Ponte di Varese durante la gravidanza risulta quasi impossibile. “Se chiami per un’ecografia neonatale il primo appuntamento è per luglio 2023” ci segnala un lettore sottolineando i tempi d’attesa davvero impossibili, dato che una gravidanza richiede tempi precisi.

Abbiamo chiesto al Direttore della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia aziendale il professor Fabio Ghezzi: « Effettivamente all’ospedale Del Ponte la richiesta è elevata. Ma nei presidi periferici l’appuntamento viene assegnato la settimana successiva, con tempi d’attesa assolutamente in linea».

I presidi periferici sono gli altri ospedali dell’Asst Sette Laghi così come i consultori presenti nei diversi distretti: « Le equipe mediche sono le stesse presenti al Del Ponte – spiega il professor Ghezzi – i medici lavorano sia a Varese sia nei distretti, ruotando proprio per garantire identici modelli di presa in carico. Inoltre, quando si ravvisa un problema, lo specialista invia la paziente all’ospedale Del Ponte dove abbiamo concentrato i casi di gravidanze a rischio».

Al di là delle agende ingolfate, è anche complicato prendere un appuntamento: il numero dedicato, attivo solo in determinate fasce orarie, è spesso occupato e l’alternativa è quella di presentarsi di persona allo sportello: « La Direzione aziendale ha raddoppiato da questa settimana il personale che risponde al telefono, aggiungendo un amministrativo. Stiamo valutando anche di ampliare gli orari in cui è operativo il servizio. Purtroppo, però, quel numero viene utilizzato anche in modo improprio, per chiedere informazioni o fare segnalazioni anche di prestazioni di tipo ginecologico. Il numero dell’ostetricia, invece, risponde solo alle esigenze legate al percorso della gravidanza».

In genere, dopo la prima visita, la donna in attesa viene presa in carico per tutto il percorso: « Per venire incontro alle donne – annuncia ancora il direttore della clinica ostetrica dell’Asst Sette Laghi – abbiamo deciso di mettere le nostre agende in rete con quelle amministrate dal Call center regionale. In questo modo diventa più semplice prenotare perchè si potrà utilizzare uno dei canali aziendali o telefonare al numero verde o recarsi in farmacia o utilizzare il form di internet. Sarà anche possibile usare l’email. Questo ampliamento dei canali sarà operativo dalla prossima settimana. L’importante, lo sottolineo, è avere la prescrizione medica perchè, senza quella, non è possibile fissare l’appuntamento».

Queste modalità aggiuntive di prenotazione sono a disposizione soprattutto di quelle donne che, dopo una gravidanza seguita in altri centri o privatamente, chiedono di essere prese in carico nell’ultima fase della gravidanza e per il parto: « Il Del Ponte rimane l’ospedale di riferimento ma è il vertice di una rete di assistenza interconnessa, dove si può trovare lo stesso personale che lavora a Varese».

QUI LE MODALITA’ DI ACCESSO, LE PRESTAZIONI E LE PRENOTAZIONI PER LA GRAVIDANZA ALL’ASST SETTE LAGHI