Anche l’Anpi Luino si unisce al dolore per la perdita del partigiano Carlo Smuraglia

Nella notte di lunedì 30 maggio 2022 è venuto a mancare a Milano Carlo Smuraglia, Presidente emerito dell’Anpi nazionale. Riceverà l’ultimo saluto venerdì 3 giugno alle ore 16:00 alla Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La camera ardente sarà aperta, nello stesso luogo, dalle ore 9:00 alle 14:30.

A piangere il partigiano Smuraglia anche la sezione Anpi di Luino, che tiene a rendere noto il testo del comunicato della Segreteria nazionali Anpi, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Senatrice a vita Liliana Segre.

CIAO CARLO

Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro Presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia.

Tutta l’ANPI, nel ricordare l’umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l’Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti

LA SEGRETERIA NAZIONALE ANPI

Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: «Grazie di tutto, caro Carlo. Grazie per la tua ininterrotta battaglia per la Costituzione. Grazie per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori. Grazie di essere stato partigiano, oramai uno degli ultimi. Grazie per aver sempre difeso in modo rigoroso l’autonomia dell’Anpi. Grazie di una vita al servizio degli ideali che ci accomunano. Che la terra ti sia lieve, compagno Carlo Smuraglia».

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Con Carlo Smuraglia scompare una delle ultime figure del movimento partigiano che concorse alla fondazione della Repubblica e a vivificarne la democrazia. Desidero anzitutto esprimere vicinanza ai familiari e partecipo al cordoglio dell’Anpi – di cui era presidente emerito – e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato; di quanti con lui hanno condiviso passione civile e impegno politico, rivolto, negli ultimi anni, a trasmettere ai giovani i valori frutto della lotta di Liberazione. La sua azione rimane nel ricordo della Repubblica».

La Senatrice a vita, Liliana Segre: «È un maestro di libertà, rimasto fedele per tutta la vita agli ideali che abbracciò nella sua gioventù, quando scelse di combattere nella Resistenza e poi nell’Esercito di liberazione. Il suo esempio di coerenza, il suo impegno fino all’ultimo giorno nella difesa della Costituzione e nella trasmissione dei valori repubblicani ha affascinato migliaia di giovani»